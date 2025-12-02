Venta de viviendas con entrega inmediata alcanza récord histórico en la Región Metropolitana

Un informe del portal inmobiliario Toctoc buscó hacer un zoom al comportamiento de venta de viviendas de entrega inmediata durante los primeros nueve meses del año, mostrando un fuerte impacto del subsidio a la tasa para créditos hipotecarios en la compra de viviendas nuevas impulsado por el gobierno.

Es que esta iniciativa, que fue inicialmente planteada por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), buscaba poder enfrentar uno de los principales problemas que aquejan a la industria inmobiliaria: un stock históricamente alto de viviendas disponibles para entrega inmediata, ante las bajas velocidades de venta.

Este sondeo de Toctoc, apunta a que el subsidio ha generado que la venta de viviendas con entrega inmediata alcanzara máximos históricos en la Región Metropolitana. “No ha existido anteriormente un trimestre con mayor venta en entrega inmediata, desde el comienzo de InfoInmobiliario, en el primer trimestre de 2012″, detalló la firma.

Al cierre del tercer trimestre, la venta de propiedades con entrega inmediata registró un aumento interanual de casi un 18%, consolidado un total de 13.204 unidades vendidas en el Gran Santiago. Sólo en el tercer trimestre, el primer periodo completo en el que el subsidio ha funcionado, este segmento se incrementó cerca de un 30%.

El subsidio a la tasa apunta específicamente a las unidades por debajo de las 4.000 UF. Las viviendas que cumplen con dicho requisito sumaron 4.044 unidades vendidas en el tercer trimestre. En lo que va del año suman 9.728, equivalentes al 78,4% del total de transacciones con entrega inmediata.

“Estos resultados reflejan que la política pública está cumpliendo con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda propia para las familias, y al mismo tiempo ha contribuido a reactivar el mercado inmobiliario en un contexto de mayor estabilidad y confianza”, señala Cristóbal Bravo, head of research de Toctoc.

El sondeo también revisa el tipo de vivienda. En departamentos de entrega inmediata se observa, que el segmento más popular corresponde al de menos de 3.000 UF que consolidaron 1998 unidades vendidas en el tercer trimestre. Esto equivale a un alza de 8% versus el mismo periodo del año pasado.

Pero el segmento que tuvo un incremento más significativo en dicho periodo fueron las viviendas con un valor entre 3.000 UF y 4.000 UF. Con 1.714 unidades vendidas, experimentaron una expansión de 116%.

Incluso el segmento entre 4.000 UF y 5.000 UF también se vio impulsado durante el periodo, a pesar de estar por fuera del alcance del subsidio, pero tuvieron un peso significativamente menor que los otros dos segmentos de precios anteriormente mencionados. Entre julio y septiembre se vendieron 298 departamentos con este rango de precios, un 23% más que en el tercer trimestre del 2024.

Los departamentos de entrega inmediata de más de 5.000 UF consolidaron ventas de 464 unidades, sin variaciones versus el mismo periodo del año pasado.

En las casas de entrega inmediata, únicamente las que entran dentro del subsidio han mejorado su desempeño en ventas. Las de menos de 3.000 UF se incrementaron un 45% versus el periodo julio-septiembre de 2024, consolidando ventas de 162 unidades. En tanto la venta de casas de entre 3.000 UF y 4.000 UF, crecieron un 56% con 170 unidades.

Aún así, el mayor número de ventas de concentró en el rango de precios de más de 5.000 UF, con 232, pero con una disminución de 16% versus el tercer trimestre de 2024. Las casas de 4.000 UF y 5.000 UF también disminuyeron pero en menor proporción, descendiendo un 2% hasta las 118 ventas.

¿Quiénes se han beneficiado del subsidio a la tasa?

“Pese a los cuestionamientos que surgieron durante la discusión del subsidio a la tasa en el Congreso (que ponían en duda quiénes serían sus beneficiarios reales), la evidencia demuestra que los principales favorecidos han sido los usuarios finales”, sostienen desde Toctoc.

En el segundo trimestre, con pocas semanas de funcionamiento del subsidio a la tasa, se contabilizaron un total de 999 beneficiarios, de los cuales más de un 70% correspondía a inversionistas, con 711. Los no inversionistas, o usuarios finales, apenas registraron 288.

Pero los usuarios finales se dispararon en el tercer trimestre, y aumentaron los beneficiados de este tipo en un 78%, alcanzando 513. Aunque los inversionistas siguen siendo más, con 768, la variación fue considerablemente más baja, al crecer un 8% versus el trimestre anterior.

“Este dinamismo responde, en gran parte, a la garantía estatal que permite financiar hasta el 90% del valor de la propiedad, reduciendo los requisitos de ahorro y facilitando el acceso al crédito hipotecario. A ello se suma la rebaja de 60 puntos base sobre la tasa de interés que incorpora el subsidio, lo que disminuye la carga financiera de los hogares”, precisa Bravo.