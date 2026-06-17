Ventas de autos electrificados enchufables siguen disparándose y los eléctricos lideran en 2026

El aumento en los precios de los combustibles que generó el conflicto en Medio Oriente, siguió impulsando la preferencia por los autos de bajas emisiones en el país.

En un informe la Anac indicó que, sin embargo, este crecimiento todavía convive con una baja penetración de las tecnologías enchufables, que a mayo de 2026 representaron apenas 6,1% del mercado de livianos y medianos, mientras 93,9% de las ventas siguen correspondiendo a vehículos de combustión interna.

En mayo las ventas de vehículos electrificados enchufables crecieron 125,9% con 1.579 unidades inscritas, alcanzando un incremento acumulado de 162,9% y 7.802 unidades comercializadas en lo que va del año.

“Estos datos muestran una expansión relevante, aunque todavía insuficiente para hablar de una masificación real de la electromovilidad en Chile. A esto se suma que la meta de 5% de penetración al cierre de 2025 no se cumplió, ya que el mercado habría llegado solo a 2,8%, lo que confirma el desfase entre los objetivos propuestos y la velocidad efectiva de adopción”, indica el informe.

Dentro de los vehículos electrificados enchufables, los 100% eléctricos registraron un alza acumulada de 96,8%, con 4.168 unidades vendidas a mayo; mientras que los híbridos enchufables sumaron 2.955 unidades y los eléctricos de rango extendido enchufables contabilizaron 679 unidades en el mismo periodo.

En conjunto, estas dos últimas categorías alcanzaron una variación acumulada de 327,5%, mostrando una participación cada vez más visible dentro del mercado enchufable.

“Este comportamiento confirma que las soluciones de mayor autonomía y uso flexible son cada vez más valoradas por los consumidores, que aún observan con cautela la infraestructura de carga”. señala la Anac.

Electrificados no enchufables

A su vez, agrega, los vehículos electrificados no enchufables continúan siendo la principal puerta de entrada a la movilidad sostenible en Chile con 16.411 unidades inscritas en lo que va del año.

De ellos, los híbridos convencionales acumularon 6.713 unidades a mayo, con un crecimiento de 102,6%, mientras que los microhíbridos alcanzaron 9.698 unidades en los primeros cinco meses de 2025, con un aumento de 74,7%.

Al respecto la Anac sostuvo que estos resultados reflejan que Chile sigue en una etapa de adopción temprana en materia de electromovilidad enchufable. Aunque el crecimiento porcentual es alto, la penetración acumulada de 6,1% sigue lejos de los niveles necesarios para alcanzar una masificación efectiva, y también de la trayectoria requerida para cumplir una meta de 20% de penetración al 2030, que a este ritmo exigiría multiplicar por cuatro el volumen actual de ventas de vehículos enchufables.

En este contexto, dijo “el desafío no solo está en acelerar la incorporación de nuevas tecnologías, sino también en revisar las condiciones regulatorias y de política pública, que hoy están dificultando una transición más rápida y realista”.

Según la Anac la discusión sobre eficiencia energética y electromovilidad debe considerar incentivos al usuario, una expansión más robusta de la infraestructura de carga y un marco normativo alineado con la realidad internacional, de modo de promover una renovación efectiva del parque automotor y no frenar su avance.