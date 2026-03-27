Viña Santa Rita cambiará a dos de sus siete directores y se quedará sin mujeres

Viña Santa Rita, una de las tres mayores empresas locales del rubro, renovará su directorio en la junta de accionistas citada para el 6 de abril, ocasión en la que probablemente cambiará a dos de sus siete directores y quedará sin presencia femenina.

El grupo Claro, controlador de la viña a través de Cristalerías de Chile, propuso a seis candidatos, dos de los cuales cambiarán respecto de los directores electos en 2023.

Entre los que se repiten están el presidente de la sociedad, Baltazar Sánchez, quien lidera la mesa desde julio de 2016 y es director desde 1982. También lo acompañan en la mesa Cristóbal Eyzaguirre, vicepresidente de la firma desde el 25 de abril de 2022; José Ignacio Figueroa Elgueta, quien es director desde el 25 de julio de 2016; y Pedro Ovalle Vial, en la mesa desde 2009.

La viña nació en 1880 y el grupo Claro lleva 45 años administrándola.

Los que salen y llegan

Entre los seis directores que propone Cristalerías habrá dos cambios: a la mesa entrará Sebastián Swett Opazo, en reemplazo de su padre Alfonso Swett Saavedra, quien fue director desde 1980, año en el que el grupo Claro ingresó a la propiedad de la viña.

Swett Opazo es director de Cristalerías de Chile desde 2019 y desde mediados del año pasado es presidente de Forus, firma controlada por la familia Swett: el administrador de empresas tomó un rol más protagónico en el grupo tras el fallecimiento de Alfonso Swett Opazo en 2024.

Sebastián Swett Opazo.

A Santa Rita también llegará Alfonso Márquez de la Plata Cortés. El próximo director de Viña Santa Rita también tiene asiento en otras mesas del grupo Claro: Cristalerías de Chile desde 2023 y de Navarino a partir de 2011. Antes fue gerente general de AquaChile desde 2005 hasta el 2014 y del grupo automotriz Derco. Márquez de la Plata es ingeniero comercial de la Universidad Católica.

Por su lado, la familia Navarro, con una participación de un poco más del 10 % de las acciones de la sociedad —según la última memoria de la viña— mantendrá a Andrés Navarro Betteley, quien es director desde 2012. También es director de Sonda, desde 2017, Sudmaris Chile y Banco Internacional.

Así, hasta ahora hay siete candidatos para siete asientos y probablemente saldrá del directorio la periodista Constanza Cea Sánchez, quien había sido elegida en 2023. “Asesora de empresas, ha participado en diversos consejos y comités relacionados con el ámbito económico y turístico. Miembro del consejo directivo de ACN Chile. Fue directora ejecutiva de Imagen de Chile desde 2018 hasta 2023″, destaca la firma en su última memoria.

Cea Sánchez era la única mujer en el directorio, con lo que, con este cambio, la mesa de la firma no tendrá representación femenina.

Constanza Cea Sánchez. Andres Perez

Este año comenzó a regir la Ley Más Mujeres en Directorios, que promueve una cuota máxima de 60% de representación del mismo sexo en las mesas de las compañías supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Para 2026 se trata de una cuota sugerida de un máximo de 80% de representación de un mismo sexo en los directorios, porcentaje que se mantendrá hasta 2028. Ante este caso, la firma deberá reportar a la CMF las “razones y fundamentos” de la ausencia de mujeres en su directorio desde este año.