Wall Street cerró octubre con una racha alcista histórica

Wall Street cerró un mes histórico. Así lo reportó Bloomberg que apuntó a que las bolsas de valores en Estados Unidos finalizaron octubre con una racha alcista histórica, la más prolongada en años. Esto, impulsado por los sólidos resultados de las empresas tecnológicas.

De acuerdo a dicho medio, S&P 500 avanzó un 0,26%, llegando a 6.850 puntos. Su tendencia al alza se prolonga desde que alcanzó mínimos en abril, y desde entonces ha crecido casi un 40%. Así, marcó la racha de crecimiento más larga desde el 2021.

En tanto, el Nasdaq 100 se incrementó un 0,4% este viernes, sumando siete meses consecutivos de alzas, su mejor desempeño en 8 años, afirma Bloomberg. Esto, como se mencionó anteriormente, fue explicado por la popularidad de la inteligencia artificial y los sólidos resultados que entregaron este mes los gigantes tecnológicos.

El Dow Jones Industrial avanzó 0,09%.

El impulso provino de empresas como Amazon que superó las expectativas con sus resultados. Además, Nvidia mejoró el ánimo del mercado al anunciar acuerdos con Samsung, Hyundai y SK Group para expandir la infraestructura de IA en Corea del Sur.

Aunque los resultados de Apple no tuvieron variaciones importantes, por una caída de ventas en China, el mercado mostró confianza en la solidez de la empresa. De acuerdo a Bloomberg, los resultados de la firma también impulsaron el repunte del Wall Street.