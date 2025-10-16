SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Wom activa despliegue de red 5G en Antofagasta y Los Lagos con inversión de casi US$2 millones

La concesionaria ingresó dos consultas de pertinencia al SEA en el que detalló el despliegue de la red 5G en ambas regiones.

Leonardo CárdenasPor 
Leonardo Cárdenas
18 Marzo 2025 Entrevista a Mauricio Ramos, presidente del directorio de WOM Chile y Chris Bannister, CEO de WOM Chile y miembro del directorio. Foto: Andres Perez Andres Perez

Wom lanzó un plan para el despliegue de sus “Nuevas Frecuencias 5G” en las regiones de Antofagasta y Los Lagos. A través de dos consultas de pertinencia ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la concesionaria detalló su intención de expandir su cobertura en esas zonas.

Según sus presentaciones, el objetivo de estas obras es facilitar la implementación de la infraestructura necesaria para reforzar la red 5G, con la construcción de instalaciones de “pequeña escala, de corta duración y con mínima intervención en el territorio”.

Las consultas de pertinencia presentadas al SEA por Wom se dan después de que el CIADI suspendiera el juicio que la compañía mantiene con el Estado de Chile debido a los retrasos en la implementación de la red 5G. La suspensión fue pedida por las partes tras un acuerdo alcanzado el mes pasado entre la Subtel, a través del CDE, y la empresa, lo que permitirá cerrar el proceso del proyecto 5G, luego de una serie de incumplimientos y litigios que provocaron importantes demoras.

La misma compañía detalló que ambas consultas de pertinencia ”se enmarca en el Plan Brecha Digital Cero 2022-2025, impulsado por el Gobierno de Chile a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), cuyo propósito es reducir las desigualdades de acceso a internet y asegurar la conectividad de todos los habitantes del país, en particular en sectores aislados o rurales”.

También destacó que Subtel realizó una licitación pública de bandas de frecuencia para el desarrollo de la tecnología 5G, en el cual Wom resultó adjudicataria a través de los Decretos Subtel N°19, N°32 Y N°78 del 2021, que obligan a la empresa a desplegar infraestructura de soporte de telecomunicaciones en distintas regiones del país. “Lo anterior confirma que se trata de una iniciativa mandatada por el Estado, de carácter público y regulado, y no de una acción discrecional de la empresa”, dice Wom.

En ambas presentaciones, Wom detalló las inversiones. Para desplegar su red en el norte, que considera las comunas de Antofagasta, Calama, Ollague, San Pedro de Atacama y Tocopilla, el plan considera un desembolso de US$1,672 millón.

Mientras en el sur, según la consulta de pertinencia ingresada al SEA en Los Lagos y que considera Chonchi y Cochamó, la inversión será de US$173 mil.

“Las consultas de pertinencia realizadas son voluntarias y preventivas y confirman nuestro compromiso con el despliegue del proyecto 5G en zonas remotas”, dijo Wom Chile a Pulso.

En ambas presentaciones la compañía sostuvo que no se activan causales para que ambos proyectos sean ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Detalles

En la región de Antofagasta, Wom pretende levantar 29 antenas, mientras en Los Lagos serán sólo tres.

Wom destacó que las 29 antenas que se instalarán en Antofagasta estarán ubicadas en áreas de baja intervención humana, con una ocupación mínima de suelo (menos del 0,001% de la superficie total de las áreas protegidas). Estas estructuras de soporte de antenas se colocarán en terrenos sin vegetación y alejados de áreas de alto valor natural o turístico, lo que, según WOM, elimina la posibilidad de alteraciones significativas en el paisaje, la fauna o los acuíferos.

En cuanto al impacto sobre la salud, la compañía sostuvo que las emisiones electromagnéticas generadas por las antenas cumplen estrictamente con la normativa nacional, la que es más estricta que los estándares internacionales, por lo que no existen riesgos para la salud pública.

Por otro lado, en Los Lagos las estructuras de soporte de antenas también se instalarán en áreas previamente intervenidas. En este caso, las superficies ocupadas son aún menores, con un impacto que se calcula en menos del 0,000005% de las zonas de interés turístico (ZOIT). Wom explicó que esto no genera alteraciones sobre los recursos naturales, paisajísticos ni culturales protegidos, y por lo tanto, no existe la necesidad de una evaluación ambiental más rigurosa.

Más sobre:NegociosEmpresasWomTelefoníaTelcos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ricardo Fábrega, el hombre fuerte detrás del programa de Mayne-Nicholls

La encarnizada lucha de Hamas contra poderosos clanes por el control de Gaza: ¿Qué amenaza representan estos grupos?

ONU: Cancillería se resiste a revelar costo de campaña de Bachelet y lo califica como dato “sensible” y de “interés nacional”

Un déjà vu: subsecretario Martorell reconoce “alta preocupación” por situación financiera de hospitales

Chinamart: Fiscalía insiste en citación a Juanito González, pieza clave en la trama que complica a Karol Cariola

Álvaro García asume como biministro de Economía y Energía tras salida de Diego Pardow por error en tarifas eléctricas

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

3.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

4.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

5.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Servicios

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

Anuncian horarios del Festival Fauna Primavera: revisa la programación por día

Anuncian horarios del Festival Fauna Primavera: revisa la programación por día

Rating del miércoles 15 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 15 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Ricardo Fábrega, el hombre fuerte detrás del programa de Mayne-Nicholls
Chile

Ricardo Fábrega, el hombre fuerte detrás del programa de Mayne-Nicholls

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

ONU: Cancillería se resiste a revelar costo de campaña de Bachelet y lo califica como dato “sensible” y de “interés nacional”

Enami y Capstone Copper acuerdan opción de compra sobre concesiones mineras en Atacama
Negocios

Enami y Capstone Copper acuerdan opción de compra sobre concesiones mineras en Atacama

Todo lo que brilla es oro: el precio anota un nuevo récord y no hay señales de que detenga su escalda

El error de los US$100 millones: Quién es el jefe de la CNE en riesgo por el escándalo de las tarifas eléctricas

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)
Tendencias

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)

Uruguay aprobó su ley de eutanasia: quiénes podrán acogerse a este derecho

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

El escándalo de París 2024 está en la retina: las claves de Argentina y Marruecos para la gran final del Mundial Sub 20
El Deportivo

El escándalo de París 2024 está en la retina: las claves de Argentina y Marruecos para la gran final del Mundial Sub 20

Jugador del Betis aborda la posible salida de Manuel Pellegrini y realiza un profundo análisis del método del chileno

“Un líder dentro y fuera de la cancha”: Erick Pulgar vuelve a jugar después de más de tres meses en goleada de Flamengo

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Finde

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Alberto Fuguet y la nueva vida de Missing: “Cualquiera que escriba de su familia debe aspirar a que le quede la cagada”
Cultura y entretención

Alberto Fuguet y la nueva vida de Missing: “Cualquiera que escriba de su familia debe aspirar a que le quede la cagada”

San Ginés lleva al teatro la icónica película “La Sociedad De Los Poetas Muertos”

Glup! sorprende con una sugerente versión de Una Cuncuna, el mayor clásico de Mazapán: escúchala aquí

La encarnizada lucha de Hamas contra poderosos clanes por el control de Gaza: ¿Qué amenaza representan estos grupos?
Mundo

La encarnizada lucha de Hamas contra poderosos clanes por el control de Gaza: ¿Qué amenaza representan estos grupos?

Trump sostuvo una “larga” conversación con Putin en la víspera de la visita de Zelenski a la Casa Blanca

El Gobierno israelí busca crear un tribunal que contemple la pena capital para los acusados del 7 de octubre

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo