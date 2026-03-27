¿Y la venta de Transbank? El mensaje de los máximos ejecutivos del Banco de Chile sobre el proceso

Fue en compañía del entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, cuando el 23 de enero de 2023 la Asociación de Bancos (Abif) comunicó que las entidades financieras accionistas de Transbank pondrían a la venta la empresa.

Sin embargo, a más de tres años de ese anuncio, aún no se ha cerrado el proceso de venta de la red de adquirencia más grande del país.

Actualmente, Banco de Chile es el mayor accionista de la compañía, con un 26,16% de las acciones, seguido de cerca por Santander con un 25%. Luego se posiciona Scotiabank con 22,69%, mientras que Itaú, Bci y BancoEstado tiene un 8,72% cada uno. En tanto, otros bancos tienen cada uno 18 acciones o menos.

Tal como todos los años, el presidente de Banco de Chile, Pablo Granifo, y el gerente general de la misma entidad, Eduardo Ebensperger, dieron una conferencia de prensa este jueves luego de la junta ordinaria de accionistas del banco.

Allí fueron consultados por la situación en la que se encuentra el proceso de venta, a más de tres años de que se anunciara que buscarían la enajenación.

“Lamentablemente, ha sido complejo, porque recién Transbank hace poquito, logró ser una empresa competitiva, hasta que la Corte Suprema zanjó y, efectivamente, le dejó competir en precios, en comisiones, liberarle una serie de restricciones”, explicó Ebensperger.

“Entonces, todo eso, yo creo que, entendiendo a los eventuales oferentes, lo ha complicado y ha hecho un proceso mucho más largo. Y, efectivamente, (ha sido) mucho más largo de lo que esperábamos”, agregó.

Luego Granifo complementó lo anterior: “El tema no está dentro de mis prioridades diarias. O sea, somos accionistas de una compañía, ojalá que le vaya bien a la compañía, no la vamos a regalar, ni se la vamos a vender a cualquiera”, dijo.

Y lo argumentó así: “Esa compañía juega un rol en el mercado capitales y en la cadena de pagos chilena muy potente. Entonces, suponte que mañana, apareciera, no tengo idea, un fondo y ofrece una X cantidad de plata”. Entonces dijo que podría generarse “un problema de sustentabilidad. Y el mismo regulador tiene que opinar”. Es decir, deslizó que no pueden vender la empresa a cualquier actor.

Igualmente, el presidente de Banco de Chile enfatizó el mismo punto que mencionó Ebensperger: “Creo que hoy en día (Transbank) tiene más grado de libertad, dado lo que dice Eduardo, que (la) liberaron de toda esa atadura que tenía por el lado de competencia”, explicó Granifo.

Justamente en enero de este año la Corte Suprema rechazó las reclamaciones interpuestas contra la resolución Nº 86 de 2025 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que estableció un nuevo sistema tarifario para Transbank respecto de servicios de adquirencia de tarjetas de pago.

En otras palabras, el fallo que fue pronunciado por la Tercera Sala de la Suprema confirmó en su totalidad el nuevo sistema tarifario consultado por Transbank, con las condiciones impuestas en la resolución Nº 86 del TDLC, y descartó los recursos de reclamación que el año pasado habían interpuesto en contra de este acto una serie de organismos, estos son la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Mercado Pago Operadora S.A., Falabella Retail S.A. (junto con Sodimac S.A. e Hipermercados Tottus S.A.), Digital Payments SpA, Flow S.A. y Multicaja S.A.,