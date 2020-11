Aplicación web permite obtener en segundos evaluaciones de riesgo y competir ante la portabilidad financiera

A menos de un mes de su puesta en marcha, la portabilidad financiera ya presenta sus primeros desafíos. Esta nueva medida puede llegar a beneficiar al 97% de la población adulta en Chile, es decir, más de 13 millones de personas que actualmente cuentan con algún producto financiero.

Las cifras son claras: 4,9 millones de cuentas corrientes, 17,5 millones de tarjetas de crédito, 19,3 millones de cuentas vistas, 2,6 millones de créditos de consumo, 1 millón de préstamos hipotecarios y 200 mil créditos de financiamiento automotriz. Números que impactan, pero que además aceleran una competencia descarnada, que obliga a las entidades financieras a modernizarse.

Estas empresas deberán reaccionar a tiempo y es lo que consideraron los creadores de Floid, una aplicación que permite, en segundos, contar con una evaluación financiera y tener todos los datos del posible cliente, para poder entregar una propuesta rápidamente y competir así con los otros bancos, cooperativas, mutuarias, que buscarán “conquistar” a esa persona.

“Floid ayuda tanto a bancos como a instituciones financieras no bancarias y a todo aquellos que ofrecen productos financieros online. Para aquellas entidades no bancarias, ofrecemos acceso a información que antes ellos no manejaban, como de la cuenta bancaria que nos entrega el consumidor, siempre con su autorización, para que Floid la analice y entregue el resultado de este estudio a la entidad a la que el consumidor quiere portar su crédito o su cuenta", señala Alfonso Maira, CEO de Floid.

"Éste podrá demostrar en cosa de segundos las condiciones y productos que tenía en otro banco, para que se las respeten o se las mejoren. También podrá acreditar su ingreso, su nivel de deuda, su continuidad laboral, entre otros aspectos, necesarios para portar sus créditos. El sistema permite hacer este proceso en segundos y no en meses, una tendencia que viene de Europa, con la misma tecnología que usa Floid”, agrega.

El profesional señala que hoy cuentan con clientes a quienes les han aprobado créditos en tan solo 8 segundos. “Hasta hace unos meses esto era algo impensable en el mercado”.

Maira añade que hoy es sumamente importante que las instituciones financieras tengan un canal digital en donde puedan ofrecer sus productos, sobre todo considerando que las personas, no pueden o evitan ir a las sucursales de un banco, de una mutuaria o una caja de compensación, para evitar los contagios.

Es una tendencia que se mantendrá a futuro, pues perder una mañana intentando iniciar el proceso de pedir un crédito haciendo filas, es impensado cuando es posible realizarlo de manera online y obtenerlo incluso por ese canal.

“Hoy vemos varias instituciones que están en proceso de digitalizar sus canales de venta, los bancos retail y los ‘neo bancos’ llevan la delantera. Pero ciertamente instituciones que no tenían esta visión antes tendrán que adaptarse rápido y ‘subirse a la micro’", dice Maira.

"Es a ellos a los que apuntamos con nuestra aplicación, ya que podemos entregar una gran ayuda a entidades como cajas de compensación, mutuarias, AFPs, compañías de seguro, área automotriz, sector Inmobiliario, telefonía y Fintech (emprendimientos tecnológicos financieros). Esto ayuda al consumidor, no sólo a pedir un crédito de manera sencilla, sino también pedir un plan de telefonía, o arrendar una propiedad, de manera rápida”.