Carlos Montes asegura que conejos pueden causar los incendios forestales: ¿qué dice la ciencia?

Sorpresa causaron las palabras del ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Carlos Montes, en relación a que los conejos podrían ser una posible causa de los incendios forestales que afectan a Chile, los que a la fecha, acumulan más de 457954.85 hectáreas consumidas, según señala la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Montes, tras asumir como nuevo ministro de enlace presidencial en la Región del Bío Bío, designado por el presidente Gabriel Boric, estableció durante una entrevista que “los conejos (silvestres) cuando parte un incendio se queman y parten arrancando para las zonas donde no hay fuego y ellos llevan el fuego para el otro sector”.

Carlos Montes, ministro de Vivienda. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

“En otro incendio, acá mismo en la región, había personas dedicadas solamente a dispararle a esos conejos para que no trasladaran el fuego”, añadió el ministro.

Pero qué dice la ciencia al respecto, ¿es efectivo o no que lo conejos pueden propagar los incendios?

Rodrigo Santander, biólogo en Gestión en Recursos Naturales e investigador del Instituto Interamericano de Desarrollo Sostenible de la Universidad Autónoma, establece que no hay estudios que indiquen esto. “Por parte de nuestras investigaciones del comportamiento de animales en incendios, si un conejo se quemara, no avanzaría más allá de 50 metros, por lo que no es para nada significativo el radio de movilidad que tiene un animal de este tipo en un incendio forestal, pues primero se moriría”.

“Por esto la incidencia del viento es más rápida y significativa en el avance y propagación de un siniestro. Esta el factor 30/30/ 30, donde tenemos rachas sobre 30 km que están afectando en la expansión de un incendio forestal, sumado al factor humano como en los últimos siniestros”, agrega Santander.

Horacio Gilabert, académico de la Universidad Católica e investigador del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (Cigiden), considera que efectivamente podrían propagar incendios, tal como lo señala Montes, “pero sería muy raro”.

Según el último informe de Conaf, existen 13 incendios activos en la Región de la Araucanía, 14 en la Región del Biobío y tres en la Región del Ñuble. A la fecha, el período 2022-2023 acumula 4.843 siniestros, mientras que la superficie afectada representa un 328% más que el período anterior.

Invasión de conejos

Por primera vez que se estudió el impacto del conejo europeo en Chile, cuantificando y valorizando los impactos que genera esta especie exótica presente en el país hace más de 150 años.

La investigación estuvo a cargo de la propia Conaf, el Centro de Ecología Aplicada (CAPES) de la Universidad Católica de Chile, la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias (FAVET) de la Universidad de Chile y la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO, Australia).

Conejos.

Bajo el nombre “Conociendo mejor al conejo europeo (Oryctolangus cuniculus) en Chile para dimensionar sus impactos y plantear políticas de control”, la investigación señala que representa el 30 % de pérdida anual en las plantaciones forestales del país y en la restauración del bosque nativo.

Además, produce impactos negativos en el sector silvoagropecuario y en diversos ecosistemas en Chile, aunque también presenta elementos positivos, entre los que destacan la caza, además de ser alimento para depredadores nativos.

Calentamiento global y problemas de salud

Un informe del Programa para el Medio Ambiente de la ONU lo advirtió: el calentamiento global avivó los incendios forestales a nivel mundial en frecuencia e intensidad. Sin embargo, la principal responsabilidad recae en la acción humana y el uso irresponsable de los suelos ¿Es posible prevenir y reducir las catastróficas consecuencias que azotan a Chile en estos días?

Los incendios también producen otra serie de consecuencias, sobre todo producto de la mala calidad del aire. Uno de éstos afecta a las mujeres, y dice relación con los partos prematuros. Un nuevo estudio de la Universidad de Stanford descubrió que las mujeres son las más perjudicadas, ya que podría provocarles un parto espontáneo o prematuro.

Entre más pequeñas son las partículas más daños provoca. Las partículas más grandes pueden causar tos seca, dificultad para respirar, ojos llorosos y enrojecidos, estornudos entre otros efectos. Pero, no causa mayores complicaciones ya que son atrapadas por la membrana de la mucosa.

Sin embargo, las partículas más finas pueden ingresar a los bronquios y causar daños en los pulmones. Además, puede empeorar afecciones médicas como el asma y las enfermedades cardíacas.