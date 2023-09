¿Cómo y por qué se producen las pesadillas? Dos científicos lo explican

Anoche probablemente dormiste entre siete y ocho horas. Aproximadamente uno o dos de ellos probablemente ocurrieron durante el sueño profundo, especialmente si eres joven o estás físicamente activo. Esto se debe a que el sueño cambia con la edad y el ejercicio afecta la actividad cerebral. Habrá pasado unas tres o cuatro horas en un sueño ligero.

Durante el tiempo restante, probablemente estuvo en sueño de movimientos oculares rápidos (REM). Si bien este no es el único momento en el que tu cerebro está potencialmente soñando (también soñamos durante otras etapas del sueño), es el momento en que es más probable que tu actividad cerebral sea recordada e informada cuando estás despierto.

Por lo general, esto se debe a que te despiertan pensamientos o sentimientos realmente extraños o porque la última hora de sueño es casi exclusivamente sueño REM. Cuando los sueños o la alarma lo despiertan, es probable que esté saliendo del sueño y su sueño a menudo persiste durante los primeros minutos después de estar despierto. En este caso lo recuerdas.

Si son sueños extraños o interesantes, puedes contárselos a otra persona, lo que puede codificar aún más el recuerdo del sueño.

Los sueños y las pesadillas son misteriosos y todavía estamos aprendiendo sobre ellos. Mantienen nuestros cerebros funcionando. Lavan los pensamientos de los acontecimientos del día a nivel molecular. Incluso podrían ayudarnos a imaginar lo que es posible durante nuestras horas de vigilia.

¿Qué saben los científicos sobre el sueño REM y los sueños?

Es realmente difícil estudiar los sueños porque la gente está dormida y no podemos observar lo que sucede. Las imágenes cerebrales han indicado que ciertos patrones de actividad cerebral están asociados con los sueños (y con ciertas etapas del sueño donde es más probable que ocurran sueños). Pero estos estudios se basan en última instancia en informes propios de la experiencia onírica.

Cualquier cosa en la que dedicamos tanto tiempo probablemente sirva para múltiples fines.

En el nivel fisiológico básico (indicado por la actividad cerebral, el comportamiento del sueño y los estudios de la conciencia), todos los mamíferos sueñan; incluso el ornitorrinco y el equidna probablemente experimenten algo similar a soñar (siempre que estén a la temperatura adecuada). Su actividad cerebral y sus etapas de sueño se alinean hasta cierto punto con el sueño REM humano.

Las especies menos evolucionadas no lo hacen. Algunas medusas, que no tienen cerebro, experimentan lo que fisiológicamente podría caracterizarse como sueño (lo que se demuestra por su postura, tranquilidad, falta de capacidad de respuesta y “despertar” rápido cuando se les solicita). Pero no experimentan los mismos elementos fisiológicos y conductuales que se asemejan al sueño REM.

En los seres humanos, se cree que el sueño REM ocurre cíclicamente cada 90 a 120 minutos durante la noche. Nos impide dormir demasiado profundamente y ser vulnerables a los ataques. Algunos científicos creen que soñamos para evitar que nuestro cerebro y nuestro cuerpo se enfríen demasiado. Nuestra temperatura corporal central suele ser más alta mientras soñamos. Por lo general, es más fácil despertar de un sueño si necesitamos responder a señales o peligros externos.

La actividad cerebral durante el sueño REM pone a nuestro cerebro en marcha por un momento. Es como un periscopio hacia un estado más consciente, observando lo que sucede en la superficie y luego volviendo a bajar si todo está bien.

Alguna evidencia sugiere que los “sueños febriles” son mucho menos comunes de lo que podríamos esperar. En realidad, experimentamos mucho menos sueño REM cuando tenemos fiebre, aunque los sueños que tenemos tienden a tener un tono más oscuro y más inusuales.

Pasar menos tiempo en sueño REM cuando tenemos fiebre puede deberse a que somos mucho menos capaces de regular nuestra temperatura corporal en esta etapa del sueño. Para protegernos, nuestro cerebro intenta regular nuestra temperatura “saltándonos” esta etapa del sueño. Tendemos a tener menos sueños cuando hace calor por la misma razón.

Un sistema de limpieza profunda para el cerebro

El sueño REM es importante para garantizar que nuestro cerebro funcione como debería, tal y como indican estudios que utilizan la electroencefalografía, que mide la actividad cerebral.

De la misma manera que el sueño profundo ayuda al cuerpo a restaurar su capacidad física, el sueño " descarga " nuestros circuitos neuronales. A nivel molecular, las sustancias químicas que sustentan nuestro pensamiento se deforman por la actividad cognitiva del día. El sueño profundo es cuando esas sustancias químicas vuelven a su forma no utilizada. El cerebro se " lava " con líquido cefalorraquídeo, controlado por el sistema glifático.

En el siguiente nivel, el sueño “ordena” nuestros recuerdos y sentimientos recientes. Durante el sueño REM , nuestro cerebro consolida recuerdos de procedimientos (de cómo realizar tareas) y emociones. El sueño no REM, en el que normalmente esperamos menos sueños, es importante para la consolidación de recuerdos episódicos (acontecimientos de su vida).

A medida que avanza el sueño nocturno, producimos más cortisol, la hormona del estrés. Se cree que la cantidad de cortisol presente puede afectar el tipo de recuerdos que estamos consolidando y, potencialmente, los tipos de sueños que tenemos. Esto significa que los sueños que tenemos más tarde durante la noche pueden ser más fragmentados o extraños .

Ambos tipos de sueño ayudan a consolidar la actividad cerebral útil del día. El cerebro también descarta información menos importante.

Pensamientos aleatorios, sentimientos reorganizados

Este archivo y descarte de las actividades del día ocurre mientras dormimos. Por eso muchas veces soñamos con cosas que suceden durante el día.

A veces, cuando reorganizamos los pensamientos y sentimientos para tirarlos a la “contenedora” durante el sueño, nuestro nivel de conciencia nos permite experimentar conciencia. Los pensamientos y sentimientos aleatorios terminan mezclados de maneras extrañas y maravillosas. Nuestra conciencia de este proceso puede explicar la naturaleza extraña de algunos de nuestros sueños. Nuestras experiencias diurnas también pueden alimentar pesadillas o sueños llenos de ansiedad después de un evento traumático.

Algunos sueños parecen predecir el futuro o tener un simbolismo potente. En muchas sociedades se cree que los sueños son una ventana a una realidad alternativa donde podemos imaginar lo que es posible.

Que significa todo esto?

Nuestra comprensión científica de los aspectos termorreguladores, moleculares y neuronales básicos del sueño es buena . Pero los aspectos psicológicos y espirituales de los sueños permanecen en gran medida ocultos.

Quizás nuestros cerebros estén programados para intentar darle sentido a las cosas. Las sociedades humanas siempre han interpretado el azar (los pájaros girando, las hojas de té y los planetas) y han buscado significado. Casi todas las sociedades humanas han considerado los sueños como algo más que una simple activación neuronal aleatoria.

Y la historia de la ciencia nos dice que algunas cosas que alguna vez se consideraron mágicas pueden luego entenderse y aprovecharse, para bien o para mal.

*Drew Dawson

Director, Instituto Appleton, Universidad CQ de Australia

**Madeline Sprajcer

Profesor de Psicología, CQUniversity Australia