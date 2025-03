¿Cómo y qué piensan los chilenos sobre el agua y su consumo? Se trata de una inquietud permanente a la que una reciente encuesta llamada “Chile Nos Habla: Riesgo Hídrico”, intenta dar respuesta.

Realizada por el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián y la Consultora Studio Publico, además de la Facultad de Ingeniería de la USS, el análisis revela la percepción de las personas en torno al consumo de agua, cortes de agua, calidad, uso de fuentes alternativas, importancia en su cuidado, entre otros temas.

¿Cuánto pagan los chilenos por el agua y cómo evalúan su calidad?

Entre los principales resultados, destaca el costo del agua. Según el sondeo, la mitad de la población asegura pagar entre $10 mil y $30 mil en la cuenta mensual del agua.

Un 25% dice pagar entre 10 mil y 20 mil pesos, otro 24,9% dice pagar entre 20 mil y 30 mil pesos, y solo el 12,4% dice pagar menos de 10 mil en la cuenta mensual de agua. El resto asegura pagar más de $30 mil.

El sondeo establece que poco más de la mitad de los chilenos (53%) dice no estar dispuesto a pagar más en la tarifa del agua para asegurar una mejor provisión.

Chile ha sufrido por escasez hídrica. Imagen del lago Peñuelas. Crédito: Dedvi Missene

Cortes de agua

Con respecto a los cortes de agua, el documento revela que dos de cada cinco chilenos señala haber sufrido cortes de agua en los últimos tres meses. Un 28,5% dice que sufrió uno a dos cortes en ese periodo; un 7,1% señalo haber sufrido tres a cinco cortes y el 5% más de cinco cortes. El 54,6% señaló no haber tenido cortes.

Entre los principales motivos de los cortes señalan: corte programado por arreglo de las empresas sanitarias (43,3%) seguido de corte no programado con el 30,2%. El grueso de los que se vieron afectados por cortes de suministro de agua, el 56,2% dice que se extendió entre 1 y 5 hora. El 28% de 5 horas a un día.

Cristóbal de la Maza, coordinador de Sostenibilidad del Centro de Políticas Públicas de la USS, señala que “en el contexto del Día Mundial del Agua quisimos indagar de qué manera la población percibe el riesgo a la escasez hídrica. Pudimos evidenciar que para el 76,5% de los encuestados es muy importante el cuidado del agua y que el 70% de las personas siente mucho o bastante temor de no tener acceso a agua”.

Por esto, añade De la Maza, “si bien es relevante que la ciudadanía tome conciencia del cuidado del agua, debe ir acompañado de decisiones mayores que promuevan o destraben proyectos de inversión en evaluación que contribuyan a garantizar seguridad hídrica”.

En relación a la calidad del agua. La mayoría de los encuestados señalan que la calidad del agua de su domicilio es buena o muy buena. Un 62% dice que es buena o muy buena. El 13,8% señala que es mala o muy mala. Un 23% dice que no es ni buena ni mala.

Para evaluar la calidad, el sabor parece ser el criterio mas importante con un 82,8% de las preferencias. Le sigue color (transparencia) con 75,4% y olor con 61,7%, indica.

Por ejemplo y, según estimaciones de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), “un proyecto de desalinización demora 11 años y 4 meses en aprobarse con todos los permisos sectoriales. Hoy, existen 3 proyectos en evaluación ambiental que llevan 180 días corridos de evaluación en promedio en el sistema”, sostiene De la Maza.

La gran mayoría de los chilenos indica no haber tenido problemas de salud por el agua domiciliaria (78,5%). Un 13,2% dice que sí, pero leves, y solo el 1,4% de los encuestados advierte haber tenido problemas de salud y graves. Tres de cada cinco chilenos dice recurrir a fuentes alternativas de agua en su hogar. De quienes lo hacen, indican la mala calidad del agua como principal motivo (66,7%), agrega la encuesta de la USS.

Cómo y qué piensan los chilenos sobre el agua y su consumo: escasez hídrica

El cuidado del agua y la escasez hídrica es otra gran preocupación para los chilenos. Para tres de cada cuatro encuestados el cuidado del agua es muy importante (76,5%) y entre los factores que más mueven al cuidado del agua están la conciencia global sobre sustentabilidad (82,5%), motivos económicos (el 50,6%) y valores culturales o familiares con 46,9%.

Las personas sienten temor de no tener acceso al agua, señala el documento. El 70% dice tener mucho o bastante temor. Solo el 18% dice tener poco o nada de temor. No obstante, al introducir el componente tiempo, varían las respuestas.

Los chilenos muestran cierta inseguridad con respecto al uso del agua. Crédito: Europa Press

Al preguntarle a las personas qué tanta seguridad tiene de contar con acceso al agua potable, en los próximos 12 meses parece ser bastante seguro. Un 60% de las personas dice tener mucha seguridad, y un 23,1% bastante. Solo un 7% dice sentirse muy inseguro o inseguro.

A cinco años el 31,9% dice estar muy seguro, y a diez años baja a 19,8% los muy seguros. Más de la mitad de los encuestados está muy inseguro sobre si tendrá acceso a agua en los próximos diez años y solo el 20% de los chilenos siente total seguridad en el acceso al agua potable para 2035. Según Rodrigo Navia, decano de la Facultad de Ingeniería USS, “es una señal de alerta que debemos tomar en serio”.

Por lo mismo dice que es muy importante el rol de la academia, el sector público y privado para generar innovación y nuevas tecnologías con foco en la gestión, reutilización y desalación del agua, entre otras materias, “para así optimizar el uso de este recurso y fortalecer su disponibilidad en el futuro”.

También se preguntó sobre la responsabilidad en el riesgo hídrico, donde el 50% de los encuestados considera que el consumo de agua de los hogares es relevante para reducirlo. El 23,1% considera que tiene un muy alto impacto y 30% que tiene impacto alto. No obstante, existe un 28% que dice que tiene un bajo o muy bajo impacto e incluso que no sabe.

Entre las principales medidas que realizan las personas para reducir el consumo de agua se encuentran en primer lugar usar lavadora con carga completa (74%), reparar goteras de llaves 64,4% y duchas mas cortas (61,8%).

Finalmente, sobre la responsabilidad en reducir en riesgo hídrico, destaca la afirmación de que es responsabilidad propia y de todos los ciudadanos (85,3%), de todos los hogares (74,1%). Son muy pocos los que dicen no estar de acuerdo en cooperar en reducir el riesgo de escasez hídrico, si otros no hacen lo mismo (9,9%). Se advierte no obstante que uno de cada cuatro personas indica que hogares como el de ellos no son responsables de reducir el riesgo de escasez de agua (24,7%).

Para la mitad de los encuestados la información que existe sobre riesgo de escasez de agua es clara (52,6%), oportuna (42,5%), confiable (50,7%). No obstante, uno de cada cuatro encuestados dice que no es ni muy ni poco oportuna, confiable y clara. Los principales responsables de informar sobre la gestión del agua para los encuestados son: la empresa de servicios sanitarios (78,3%) y la superintendencia (68,1%).

Entre las medidas que las personas indican podrían impulsar las instituciones proveedoras de agua para reducir el riesgo de escasez hídrica, destacan: una plataforma o sistema de reporte de fugas o desperdicio de agua en su comunidad (64,7%) y sitio web con recomendaciones de ahorro de hogar e incentivos al ahorro (60,3%).