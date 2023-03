De la Teoría King Kong al Segundo Sexo: Ocho libros imprescindibles para entender el feminismo

¿Qué es ser feminista? Es una pregunta que muchas personas se hacen, y aunque se define como “el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre” según la Real Academía de la Lengua Española, pareciera ser mucho más que eso.

Declararse feminista parece fácil, pero ponerlo en práctica puede resultar difícil si no se entiende la base del movimiento, e incluso así, comenzar a entenderlo de seguro moverá un par de cimientos que lo harán cuestionarse desde lo más simple hasta lo más profundo de su ser, porque el feminismo no abarca solo a la mujer, sino todo un sistema social en el que hemos crecido.

Comenzar a instruirse sobre el tema no es tarea fácil, aparecerán términos que de seguro harán que te marees: cisgenero, no binario, androcentrismo, feminismo radical, identidad de género, orientación sexual, entre otras. Pero paciencia, la clave está en tener la mente abierta y estar dispuesto a des-aprender cosas que estaban por sentadas.

No hay mejor manera de empezar que a través de un buen libro. Grandes escritoras, mujeres empoderadas que quisieron divulgar sobre el feminismo con su pluma revolucionaria y su mirada hacia el futuro. Mujeres como Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Judith Butler, Margaret Atwood, Chimamanda Ngozi Adichie, entre otras, hicieron la revolución con sus letras y pensamientos y guían en la lucha del feminismo hasta el día de hoy.

En Qué Pasa te proponemos ocho libros para entender el feminismo, a pocos días de que se conmemore el 8M, Día Internacional de la Mujer.

El feminismo es para todo el mundo - bell hooks

La escritora y activista bell hooks ha escrito muchas cosas pero “El feminismo es para todo el mundo” es el libro perfecto para empezar su biblioteca feminista. Una obra que analiza y crítica la interseccionalidad de género, raza y clase, determinando, en este caso, quién es el sujeto del feminismo: todo el mundo.

“El feminismo es un movimiento para acabar con el sexismo, la explotación sexista y la opresión”, bell hooks.

Con esa sencilla definición, bell hooks abre la obra y propone poner la mira sobre el principal enemigo del feminismo que, según ella, no es el varón, sino el sexismo.

Teoría King Kong - Virginie Despentes

Este libro es uno de los grandes referentes del feminismo y teoría de género. En el volumen, la autora francesa comparte su propia experiencia para hablarnos sin tapujos ni concesiones sobre la prostitución, la violación, la represión del deseo, la maternidad y la pornografía, para contribuir al derrumbe de los cimientos patriarcales de la sociedad actual.

“Escribo desde la fealdad, y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las mal folladas, las infollables, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica, pero también para los hombres que no tienen ganas de proteger, para los que querrían hacerlo pero no saben cómo, los que no son ambiciosos, ni competitivos, ni la tienen grande. Porque el ideal de la mujer blanca, seductora, que nos ponen delante de los ojos es posible incluso que no exista”, apunta la autora.

El segundo sexo - Simone de Beauvoir

La obra clásica y rompedora feminista de Simone de Beauvoir es de lectura obligada para todos aquellos que quieran entender bien las raíces y el sentido de las reivindicaciones.

Beauvoir analiza la condición femenina en las sociedades occidentales desde diversos puntos de vista que analizan el trato que se le ha dado históricamente a la mujer y cómo su rol en la sociedad siempre ha sido definido con respecto a alguien más (esposa, hermana, hija, madre…).

Su idea final es transmitir por qué las mujeres somos el ‘segundo sexo’ en orden, el que tenemos menor importancia.

Una habitación propia - Virginia Woolf

Esta obra de narrativa y ensayo que Virginia Woolf escribió en 1929 explora la relación entre la mujer y la novela, que lejos de cualquier dogmatismo o presunción, se cuestionó qué era lo que necesitaban las mujeres para escribir buenas novelas. Y llegó a una conclusión: independencia económica y personal, es decir, “tener una habitación propia”.

“Yo me aventuraría a pensar el que Anon (anónimo), quien escribiera tantos poemas sin firmarlos, fue a menudo una mujer.”, Virginia Woolf.

Se pregunta qué tan exitosas y prolíficas habrían podido ser algunas escritoras si alguien hubiera nutrido sus talentos desde el principio y si hubieran tenido a su disposición estudios y salarios.

Los hombres me explican cosas - Rebecca Solnit

La autora acuñó el término mansplaining, luego de la experiencia que vivió en una cena. El término se refiere a lo que ocurre cuando un hombre le explica a una mujer algo de manera condescendiente o ignorando el hecho de que ella quizás ya lo sepa.

La escritora parte contando que un multimillonario se pasó horas hablándole de un libro sin saber que ella era la autora. Este conjunto de ensayos inteligentes y divertidos de Rebecca Solnit explican la persistente desigualdad entre mujeres y hombres y la violencia basada en el género, donde las voces de los hombres en la sociedad siempre son privilegiadas por encima de las de las mujeres.

Todos deberíamos ser feministas - Chimamanda Ngozi Adichie

Este librito de apenas 70 páginas recoge la charla TEDx que la escritora nigeriana dio sobre lo que significa ser feminista en el s.XXI. Adichie hace un análisis sobre el género, la raza, la sexualidad y la necesidad de pensar en un feminismo global y más incluyente.

Su mensaje: el feminismo no es solo cosa de mujeres. El daño que el machismo hace es tanto para hombres como para mujeres. Su charla está recogida en este libro indispensable para padres y madres que estén educando hijos de cualquier género.

Feminismo para principiantes - Nuria Varela

¿Sabes quién fue la primera feminista de la historia?, ¿o que el término feminista fue inventado en realidad por un hombre que quería reírse así del derecho a voto femenino?. En este libro para principiantes, la periodista Nuria Valera busca responder las preguntas que surgen cada vez que se habla de feminismo. Saber cuándo empezó este movimiento, quiénes lo hicieron posible o por qué el machismo también está impregnado en todos los ámbitos de la vida, son solo algunos de los asuntos que trata esta obra.

El género en disputa - Judith Butler

Si estás buscando saber a fondo de la teoría feminista, este es el libro perfecto. Teoría densa, que tal vez no sea lo más indicado para comenzar, pero sí para profundizar sobre el género, la teoría queer y el feminismo postmoderno.

Encuadrado dentro de los debates de la tercera ola del feminismo, “El género en disputa” es considerado uno de los libros más importantes dentro del feminismo.