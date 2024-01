El Museo Interactivo Mirador (MIM) presentó este viernes su nueva Sala Fungi, la primera exposición permanente en Chile que está dedicada a explorar los secretos de los hongos del país y del mundo. Esta nueva atracción del museo, realizada en conjunto a la Fundación Fungi, incluye una serie de módulos didácticos para toda la familia.

Algunas de las atracciones principales son representaciones a escala y juegos para aprender sobre los hongos que habitan en Chile, como la Amanita Galáctica, los Cortinarius Magellanicus o los conocidos Digüeñes, hongos comestibles que se encuentran en los bosques de la zona sur.

Representación de digüeñes en la Sala Fungi del Museo Interactivo Mirador (MIM).

La sala trata de “desmitificar” la percepción de los hongos como algo peligroso y asociado únicamente a la muerte y la descomposición, mostrando algunos de lo usos comunes que tiene el poco explorado reino Fungi en el día a día.

La inauguración de la sala contó con la presencia la destacada micóloga Giuliana Furci, directora ejecutiva de Fundación Fungi, premiada por National Geographic y parte de la realización del documental Fantastic Fungi de Netflix, que ganó una serie de premios en 2022. Las instalaciones de esta nueva sala en el MIM fueron desarrolladas en conjunto a los científicos de esta fundación, en un largo proceso de creación de cada una de las instalaciones.

Director de documental sobre hongos fascinado por Sala Fungi del MIM: “No he visto nada así en otros países”

Otro de los invitados estelares de la inauguración fue Joel Penner, director canadiense que ha sido mundialmente reconocido por el documental Wrought, que utiliza una novedosa técnica de fotografía para retratar días completos de la descomposición de un objeto en unos pocos segundos.

Fotograma del documental Wrought.

Realizado en colaboración con la escritora Anna Sigrithur, el documental invita a reflexionar sobre el papel que tiene el reino Fungi en los ciclos de la naturaleza.

Este documental también forma parte de la sala y será exhibido de manera permanente en las pantallas del MIM. En conversación con Qué Pasa, el director relata que “no hemos visto una exposición así en todo el mundo. Nos sentimos muy honrados de ser parte de ella”.

¿Cuanto tiempo les llevó hacer este documental?

Tomó alrededor de siete años hacerlo. Eso incluyó editar mucho, hacer retomas de las tomas. Algunas tomas incluso nos llevaron 10 veces para hacerlas bien. Luego vino la parte de hacerlo calzar con la música, la narración y los demás detalles. Considerando que sólo dura alrededor de 20 minutos, es bastante trabajo.

¿Cuál es el punto principal de esta película?

El documental trata sobre la belleza de la decadencia y la relación que tenemos los humanos con ella. Es algo como intentar mostrar que no estamos realmente separados de la naturaleza, sino que estamos conectados. Trata de hacer que las personas sientan un poco más de curiosidad sobre el mundo que los rodea, y tal vez que no les asqueen tanto las cosas y vean la belleza incluso en eso.

Creo que la decadencia es una parte muy importante de la vida. Creo que la idea de que estas cosas que son calificadas como “grotescas” pueden ser realmente hermosas, y muy importantes. Incluso en términos de política, si tenemos miedo de algo no podemos entenderlo. Pienso que deberíamos ser más tolerantes, de mente más abierta, y sentir más curiosidad por el mundo que nos rodea, en lugar de simplemente estar asustados y disgustados por las cosas.

El director canadiense Joel Penner en la inaguración de la Sala Fungi del Museo Interactivo Mirador. Foto: La Tercera.

¿Qué piensas de la exposición sobre el reino Fungi en el Museo Interactivo Mirador?

La exposición es realmente hermosa. Está muy bien elaborada y nos sentimos muy honrados de ser parte de ello. Estamos muy emocionados de que la película invite a la gente a reflexionar en la exhibición, y ayude a educar a la gente sobre la magia del reino Fungi y su belleza.

No he visto una exposición sobre Fungi en ningún otro lugar del mundo, así que sí, para mí es bastante nuevo. Personalmente me encanta la parte de la esporulación con el vapor de agua, creo que es una forma realmente hermosa de retratarlo.

Módulo en la Sala Fungi del Museo Interactivo Mirador (MIM).

Dónde y cuándo ver esta exposición

La sala puede ser visitada en el horario habitual del museo, ubicado en la comuna de La Granja, de martes a domingo entre las 10:30 y las 18:30. La entrada es gratuita para profesores, mayores de 60 años, personas con discapacidad y vecinos de La Granja.

Para más información, las redes sociales del Museo Interactivo Mirador mantienen informado al público sobre la disponibilidad de las entradas por día, que pueden ser adquiridas de manera presencial o en su página web.