Infectólogo por vacuna Covid-19: “Antes de seis meses o un año es muy difícil que en Chile esté disponible en forma masiva”

En los últimos días, dos laboratorios estadounidenses (Pfizer y Moderna) y el instituto ruso Gamaleya anunciaron que las vacunas contra el Covid-19 que se encuentran desarrollando han demostrado tener una eficacia superior al 90% y que en virtud de los positivos resultados de sus estudios estas podrían estar disponibles en varios países dentro de dos o tres meses más.

Al respecto, el infectólogo especialista en vacunas Rodrigo Vergara, director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso y ex asesor del Ministerio de Salud en temas de inmunización, advierte que hasta el momento sólo se trata de anuncios y que aún se necesitan realizar seguimientos de más largo plazo a todas las personas que están participando en la prueba de las vacunas para saber cuál es la real inmunidad que éstas generan.

“Se han informado eficacias de algunas de estas vacunas que son muy altas pero sobre las que todavía hay muy poca información, pocos casos y poco tiempo de seguimiento. Si bien se trata de resultados auspiciosos o estimulantes, estos son todavía precoces. Hay que esperar un poco más para comprobar cuál es su eficacia real”, sostiene el doctor Vergara.

En esa misma línea, el especialista afirma que después habrá que estudiar la efectividad de las vacunas durante su etapa de uso en forma rutinaria dentro de una población como parte de programa de vacunación. “Esto último implica conocer cuánto en verdad protege la vacuna a la comunidad en general, resultado que habitualmente suele ser similar a los estudios previos de eficacia. Pero esto se sigue revisando una vez que comienza a ser aplicada”, acota.

Por lo anterior, para el infectólogo lo relacionado con el desarrollo de las vacunas contra el covid-19 es muy preliminar.

“En definitiva, aún no sabemos cuánto dura en verdad la inmunidad que por ahora están anunciando los laboratorios ni cuándo estarán disponibles. Uno de ellos incluso señaló que en un par de meses podría comenzar a suministrar la suya. Sin embargo, estimo que antes de seis meses a un año no va a haber una vacuna disponible en forma masiva en Chile", dice Vergara.

"Ojalá me equivoque, pero no nos olvidemos que además hay temas de logística involucrados que son muy complejos, como su almacenamiento en condiciones de temperatura o refrigeración adecuadas y su modo de distribución. Asimismo, habrá que ver qué dicen las agencias encargadas de aprobarlas, tanto la estadounidense como la europea, por ejemplo. Por eso no hay que relajarse para nada y mantener las medidas de prevención correspondientes”.