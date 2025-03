“Innovación y descarte de prácticas obsoletas”: Cómo las comunidades ven y enfrentan la falta de agua

Luego de un proceso de conversación que reunió a más de 1.415 personas de todo Chile, con foco en las zonas rurales, la Corporación 3xi y Balloon Latam, con el apoyo del Hub de Negocios Sustentables de la Facultad de Economía y Negocios de UNAB, presentaron los Hallazgos del Encuentro de Vinculación Social (Envis) 2025, con la participación de destacados expertos hídricos y en comunidades, provenientes de las distintas instituciones.

Camilo Herrera, director ejecutivo de 3xi, señaló que “las cifras que hablan de la crisis hídrica no son solo datos, son un llamado a actuar con urgencia, responsabilidad y visión de futuro. Desde 3xi, entendemos que este desafío no se resolverá señalando culpables ni enfrentando sectores. La solución pasa necesariamente por el diálogo. Por eso estamos aquí y seguiremos estando’'.

Los principales hallazgos de la versión 2025 del Envis, se abordaron a través de un panel compuesto por la experta en escenarios hídricos 2030 de Fundación Chile, Ulrike Broschek; la Directora ejecutiva del Hub de Negocios Sostenibles de la UNAB, Luciana Mitjavila; Alfredo Moreno, exministro de Obras Públicas; Paula Martínez, directora regional de Balloon Latam; y moderado por la experta en sustentabilidad, Claudia Papic. Durante la conversación se reflexionó sobre los aprendizajes recogidos en las distintas instancias del Envis, con el fin de continuar avanzando en caminos de conversación y colaboración, inspirando a otros a avanzar en soluciones sostenibles a partir de la vinculación social.

“En el Envis de La Higuera aprendimos que cuando se trata la crisis hídrica los distintos sectores están en desacuerdo en algunas cosas, pero de acuerdo en otras. Y estos acuerdos son parte del cimiento para construir un futuro con agua, porque la solución depende de reconstruir el tejido social’' remarcó Sebastián Salinas, fundador y director ejecutivo de Balloon Latam.

Por su parte, en la zona austral el principal motivo de preocupación hídrica es el deshielo de glaciares. Imagen de referencia.

Hallazgos clave: Ignorar una crisis, gobernanza territorial y disponibilidad de soluciones

El panel centró la conversación en los hallazgos claves de la sexta edición del Envis como el reconocimiento transversal de la crisis hídrica. “Uno de los consensos que salen de las distintas voces y conversaciones es que vivimos ignorando el problema del agua como si no quisiéramos ser conscientes, es momento de abordar este problema con toda la urgencia que podamos. Para eso hay que situar a las personas en el centro y articular conversaciones y soluciones que requieren diálogo y colaboración. Desde la academia queremos colocar la ciencia y el conocimiento al servicio de esta problemática para lograr soluciones de escala”, señaló Luciana Mitjavila. En este sentido, los hallazgos destacan la importancia de una gestión basada en cuencas.

“Claramente el tema del agua no está en prioridad a nivel nacional y ese ha sido el gran problema, el no tener una política permanente que trascienda de una administración a otra. Toma 15 a 20 años poder avanzar para los países que han vivido estas crisis. Vivimos ignorando el problema y esperamos siempre que llueva o lo diluimos con soluciones grandes, mágicas y la realidad territorial es compleja. No se resuelve con soluciones únicas, son múltiples porque se dan distintos problemas en los territorios. Soluciones individuales hay, faltan soluciones sistémicas que se integren en los territorios para generar beneficios multisectoriales. No existen los espacios formales y permanentes para una coordinación única que trabaje con todos los ministerios a nivel nacional y local para la gobernanza de las cuencas”, subrayó Ulrike Broschek.

En la misma línea estuvo el ex ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno quien subrayó: “Si no hacemos nada vamos a tener un problema de orden muy grande. En Chile hay 43 instituciones que tienen algo que decir y la coordinación se hace sin ninguna norma legal. Es frágil, para eso se presentó un proyecto, pero no se ha movido ningún centímetro. Esto es como los terremotos, sabemos que vamos a tener un evento o varios sumamente graves, y por eso necesitamos prepararnos para tratar de evitarlo —tal como se hizo con el código de construcción que ya tienen los edificios— pero al mismo tiempo tenemos que tener un sistema de emergencia”.

Los hallazgos presentados también recalcan el rol de la innovación tecnológica y social, así como de los procesos de “exnovación”, es decir el descarte activo de tecnologías, prácticas y normas obsoletas, ineficientes o dañinas.

Imagenes referenciales de sequia en la Region de Coquimbo

Las ideas discutidas en la instancia fueron recopiladas durante las actividades realizadas en torno al Envis, que tuvo lugar del 3 al 5 de enero en la región de Coquimbo, uno de los territorios más afectados por la crisis hídrica que ha afectado al país durante casi una década. Por ello, la importancia de estos hallazgos radica en la diversidad de asistentes al Encuentro de Vinculación Social, quienes generan un insumo valioso a la discusión hídrica con la incorporación de múltiples miradas, al expresar activamente su opinión sobre este tema en espacios de diálogo horizontales.