José Maza, astrónomo: “Hay que motivar a los niños a la ciencia a la edad más temprana posible”

El astrónomo y Premio Nacional de Ciencias Exactas, José Maza (72), vive días felices. Este sábado 28 iniciará una nueva aventura con “El cosmos del Profe Maza”, un programa de TV Educa Chile donde a menos de un mes del eclipse total de sol, enseñará al público infantil sobre diversos fenómenos astronómicos, asteroides cercanos a la Tierra, futuros viajes a Marte, posible vida extraterrestre, formación de las galaxias y agujeros negros, entre otros.

Pero además, a un año de su primera incursión literaria, con “Somos polvo de estrellas para niños y niñas”, -que acumula más de 10 mil ejemplares vendidos-, el conocido científico se vuelve a embarcar en un nuevo libro: “Marte: la próxima frontera para niños y niñas”, título en el que invita a los pequeños lectores a un viaje espacial junto a Margarita, una niña de ocho años que sueña con ser astronauta y plantea sus cuestionamientos sobre el universo.

“Mi interés por acercarme a un público lo más infantil posible es de data antigua”, dice Maza a La Tercera. “El año pasado hice un libro para niños de 10 años sobre astronomía y quedé muy entusiasmado con llegar a un público desde jóvenes, pequeños, porque creo que la ciencia hay que motivarla a la edad más temprana posible”.

Sobre su incursión en TV, una serie de 12 microprogramas, cuenta que “se trata de cápsulas animadas donde les daremos a conocer a los niños y jóvenes algunos conocimientos de astronomía. En dos minutos, buscamos entregar elementos básicos que llamen la atención a los niños, temas explicados con su misma simplicidad. No queremos que ellos estudien, sólo que se informen y que vean que hay cosas entretenidas en lo que uno les esta contando”.

Viajar a Marte

En su nuevo libro (Planeta Junior, $12.900), el astrónomo acerca en 86 páginas contenidos científicos al público infantil, alimentando la curiosidad por medio de un lenguaje sencillo y cercano. Junto a un sabio búho -su mascota en el libro-, Maza lleva a Margarita por temas como la astronomía en épocas antiguas, la carrera espacial en los años ‘50 y ‘60, la llegada del hombre a la Luna, la posibilidad de vida en el universo, y nuestros vecinos Venus y Marte, todo ilustrado con coloridos dibujos.

“Es muy importante usar el lenguaje apropiado. Los niños imaginan el mundo a su manera y en su lenguaje. Hay que entrar en ese mundo y explicarle todo en su idioma. De otro modo no podremos traspasar ni el mensaje ni la maravilla de la ciencia”, afirma el científico. “La educación es la clave para el desarrollo del país. Los niños deben aprender a observar la naturaleza y su belleza”, señala Maza.

A pesar de su nueva faceta, una extensión de las charlas abiertas que suele realizar sobre astronomía, el científico afirma que no tiene intención de convertirse en un ícono popular. “No tengo ninguna pretensión de ser un referente para los niños. Lo que quiero es poner la ciencia y contextualizarla para ellos, que vean que al mirar la Luna, el cielo o los planetas, vayan descubriendo cosas atractivas. Quiero ser un intermediario semi anónimo entre la ciencia y los niños”, dice.

Aún así, admite que en el país hacen falta referentes científicos: “En Chile hace falta mucho más ciencia a todo nivel. Y en ese sentido, sería útil tener referentes científicos, sobre todo para las niñas”.

“Hay mujeres científicas muy destacadas en Chile y quisiera que tuviesen más visualización pública, de modo que las niñas se den cuenta que la ciencia también es para mujeres. En ese sentido, los referentes funcionan muy bien”, explica el científico.

“Si soy un referente científico para los niños, me alegraría mucho cumplir ese rol, pero no es lo que me motiva a hacer lo que hago”, sostiene.