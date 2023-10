La acusación de plagio que remece a la paleontología chilena

En 2013, hace una década, una expedición del Instituto Antártico Chileno (Inach), liderada por su director, Marcelo Leppe, descubrió fragmentos de huesos amarillentos en el fondo de una ladera en el sector del Valle del Río de Las Chinas, zona cercana a las Torres del Paine, en la Patagonia chilena. Finalmente se determinó que se trataba de una nueva especie, que fue bautizada como Gonkoken nanoi.

El sitio se ha transformado en el más emblemático cementerio de dinosaurios en la última década, donde han sido descubiertos algunos de los más célebres fósiles en Chile, incluyendo el Chilesaurus diegosuarezi, el más famoso de estos dinosaurios encontrados en el país.

La acusación de plagio que remece a paleontólogos chilenos

Sin embargo, y luego de que el hallazgo fuera publicado en la revista Science Advances, a través de redes sociales, el estudiante de doctorado en paleontología del Instituto Tecnológico Karlsruhe de Alemania, Toshiro Jujihara Vergara, acusó a los académicos responsables del hallazgo de plagiar su trabajo, y haberle impedido acceder a las muestras para terminar su tesis.

La acusación apunta a Leppe, así como también a Alexander Vargas, director de la Red Paleontológica de la Universidad de Chile, y a los investigadores Jhonatan Alarcón (Universidad de Chile) y Penélope Cruzado-Caballero, esta última, académica del Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (Conicet-Unrn) de Argentina.

Molestos, los paleontólogos aludidos y el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, negaron inmediatamente la acusacíon del estudiante. Por lo mismo, interpusieron un recurso de protección en su contra por difamación, desprestigio y denostación pública. “Las opiniones vertidas por el Sr. Jujihara afecta profundamente la honra y buen nombre de nuestros representados”, establecía el recurso.

Sin embargo, éste fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, fallando a favor del estudiante. Posterior a esto, los investigadores apelaron al fallo a la Corte Suprema, el que fue nuevamente rechazado el pasado viernes. Este último fallo le da la razón a Jujihara en cuanto a que no existió difamación, pero no fue al fondo del asunto, que es saber si existió plagio.

Y eso es lo que deberán resolver los tribunales, luego que Juhihara presentará una querella contra estos cuatro paleontólogos por atentado contra la propiedad intelectual y apropiación indebida de bienes. La querella fue declarada admisible y se encuentra en etapa de investigación en la Fiscalía.

Toshiro Jujihara Vergara. Foto: Facebook

Acusación por plagio de dinosaurio en Chile se decidirá en la justicia

Daniel Mackinnon, abogado de Juhihara en la querella y que además lo representó en su defensa en el recurso de protección presentado en su contra, explica a Qué Pasa que en la querella por difamación “ganamos 3 x 0 en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y 5 x 0 en la Corte Suprema”.

Mackinnon dice que la querella criminal acusa delito de plagio por atentado contra la propiedad intelectual contemplado en la Ley 17.366 y por delito de apropiación indebida de bienes, que de acuerdo con la ley se consideran monumentos nacionales”.

El plagio establece el abogado, “se encuentra en la publicación del artículo científico Relict duck-billed dinosaurs survived into the last age of the dinosaurs in subantarctic Chile, publicado en la revista Sciences Advances, en el número de junio de 2023, “de supuesta autoría de los querellados” acusa.

Mackinnon señala que el segundo delito se debe al envío ilegal de muestras paleontológicas al extranjero por parte del Sr. Leppe, que habrían salido de Chile como “muestras de roca”, refiriéndose al envío de parte de los fósiles del dinosaurio, y que a su entender corresponde al delito de apropiación indebida de bienes.

Al hacer este envío, acusa, se burlaron las normas de la Ley de Monumentos Nacionales, N° 17.288, que indican precisamente cómo deben resguardarse y transportarse todos los bienes o especies que se consideran monumentos nacionales.

“Para los efectos de la ley quedan comprendidas las piezas paleontológicas, y que, para su canje, transporte, retiro, y en general, cualquier acto que importe salida de su lugar de resguardo o del territorio nacional, es necesario, cosa que no hizo el Sr. Leppe, contar con la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales”, añade el abogado.

De los medios de prueba acompañados a la investigación según Mackinnon, se da cuenta que las muestras salieron a Alemania sin obtener la autorización requerida, conforme lo indica -en los antecedentes aportados como prueba a la Fiscalía- un e-mail de la Sra. Claudia Duarte, conservadora y restauradora de Bienes Culturales y encargada de Depósito de Paleontología del Consejo de Monumentos Nacionales, que atesta la salida ilegal de Chile de muestras de fósiles que salieron bajo el rótulo de muestras de roca, sin contar con la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, agrega este último.

“Ambos ilícitos se encuentran agravados con la circunstancia modificatoria de responsabilidad penal del artículo 8 N° 12 del Código Penal, considerando que los autores chilenos son funcionarios públicos”, añade el abogado.

Los involucrados no han querido referirse a la acusación, pero la Red Paleontológica de la Universidad de Chile, una de las instituciones aludidas en la acusación, publicó un comunicado en su página de Facebook. “Ante la difusión de noticias imprecisas sobre un reciente fallo de la Corte Suprema; la Red Paleontológica de la Universidad de Chile se permite informar lo siguiente: -El fallo de la Exma. Corte Suprema corresponde al rechazo de una acción de protección –por no ser la vía judicial adecuada para conocer del conflicto- que fuese interpuesto ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Punta Arenas contra publicaciones infundadas e injuriosas que un ex colaborador compartió a través de sus redes sociales. No existe sentencia o pronunciamiento judicial alguno relacionado a la existencia de plagio u otro delito o falta en la publicación del descubrimiento del dinosaurio gonkoken nanoi.

En torno a la acusación de plagio, el comunicado dice que “la publicación cuestionada es resultado de una extensa investigación y riguroso proceso de evaluación de pares, siguiendo todos los estándares éticos y validado en múltiples instancias”.

Añade que “no existe ninguna coincidencia de redacción, o apropiación de creación intelectual alguna, por cuanto toda recopilación de información, análisis y documentación utilizadas es propia”.

Un estudiante “conflictivo”

Desde la U. de Chile han señalado a Jujihara como “un estudiante conflictivo”, y de no cumplir con ciertas labores encomendadas durante la investigación, que precisamente terminaron marginándolo del estudio.

Pero el jurista lo descarta totalmente. “Es una falacia para tratar de justificar -ilegalmente- la apropiación de la investigación del Sr. Jujihara y el plagio. El Sr. Jujihara es una persona de esfuerzo y un estudiante avanzado, prueba de ello es el que esté como doctorante en el Instituto Tecnologico de Karsruhe y al mismo tiempo se encuentre cursando y terminando el segundo semestre del Master Internacional de Paleobiología en la Friederich-Alexander Universitat (FAU)”.

La querella fue declarada admisible y está recién en su etapa investigativa, decretándose diligencias por la Fiscalía, por lo que no es fácil anticipar cuanto duraría la investigación y su resolución, pero será mínimo un año o más. “Lo que se busca es que se elimine el artículo de la publicación y se le de el crédito que corresponde en tal investigación al Sr. Jujihara”, resume Mackinnon.

Respecto de lo anterior, y por un carril distinto al penal, el Ministerio de Relaciones Exteriores ya le ha pedido a Marcelo Leppe, director del Inach y uno de los aludidos por el estudiante como responsable del plagio, que informe al respecto, en oficio remitido por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, lo que abre otra arista administrativa en contra del Sr. Leppe.

Por último, el Servicio Nacional de Aduanas, es la única institución que puede querellarse frente a Leppe y si este cometió un delito aduanero, cuya acción se contempla en el artículo 189 del DFL N° 30, sobre Ordenanza de Aduanas, según el abogado.

Recreación artística del Gonkoken nanoi en su hábitat. El descubrimiento de esta especie fue la que desencadenó la acusación de plagio. Crédito: Luis Pérez López

El dinosaurio de la discordia

La especie en cuestión corresponde a un animal herbívoro que vivió hace 72 millones de años en el extremo sur de Chile, la cual está asociada a un linaje ancestral de los hadrosaurios, grupo conocido también como dinosaurios “pico de pato”, del que no se tenía registro en todo el Hemisferio Sur. Se estima que sus dimensiones oscilaban entre los 3,5 a 4 metros de largo y que podría haber alcanzado hasta una tonelada de peso (ver infografía).