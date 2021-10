Muerte en el espacio: esto es lo que le pasaría a nuestros cuerpos

A medida que los viajes espaciales con fines recreativos se están convirtiendo en una posibilidad muy real, podría llegar un momento en el que estemos viajando a otros planetas por vacaciones, o incluso para vivir. La compañía espacial comercial Blue Origin ya ha comenzado a enviar clientes de pago en vuelos suborbitales. Y Elon Musk espera comenzar una base en Marte con su firma SpaceX.

Esto significa que tenemos que empezar a pensar en cómo será vivir en el espacio, pero también qué pasará si alguien muere allí.

Después de la muerte aquí en la Tierra, el cuerpo humano pasa por una serie de etapas de descomposición. Estos fueron descritos ya en 1247 en The Washing Away of Wrongs de Song Ci, esencialmente el primer manual de ciencia forense.

Elon Musk, CEO de SpaceX. Foto: Reuters.

Primero, la sangre deja de fluir y comienza a acumularse como resultado de la gravedad, un proceso conocido como livor mortis. Luego, el cuerpo se enfría hasta un algor mortis y los músculos se ponen rígidos debido a la acumulación incontrolada de calcio en las fibras musculares. Este es el estado de rigor mortis. Luego, las enzimas, proteínas que aceleran las reacciones químicas, descomponen las paredes celulares liberando su contenido.

Al mismo tiempo, las bacterias de nuestro intestino escapan y se diseminan por todo el cuerpo. Devoran los tejidos blandos, la putrefacción, y los gases que liberan hacen que el cuerpo se hinche. El rigor mortis se deshace a medida que se destruyen los músculos, se emiten olores fuertes y se descomponen los tejidos blandos.

Estos procesos de descomposición son los factores intrínsecos, pero también existen factores externos que influyen en el proceso de descomposición, como la temperatura, la actividad de los insectos, el enterramiento o envoltura de un cuerpo y la presencia de fuego o agua.

La momificación, la desecación o desecación del cuerpo, ocurre en condiciones secas que pueden ser calientes o frías.

Pasajeros espaciales del cohete New Shepard de Blue Origin desde la izquierda, Glen de Vries, Audrey Powers, William Shatner y Chris Boshuizen posan dentro de la cápsula el miércoles 13 de octubre de 2021. Foto: AP.

En ambientes húmedos sin oxígeno, puede ocurrir la formación de adipoceros, donde el agua puede causar la descomposición de las grasas en un material ceroso a través del proceso de hidrólisis. Este recubrimiento ceroso puede actuar como una barrera en la parte superior de la piel para protegerla y preservarla.

Pero en la mayoría de los casos, los tejidos blandos finalmente desaparecerán para revelar el esqueleto. Estos tejidos duros son mucho más resistentes y pueden sobrevivir durante miles de años.

Muerte en la última frontera

Entonces, ¿qué pasa con la muerte en la última frontera? Bueno, la gravedad diferente que se ve en otros planetas ciertamente afectará la etapa de livor mortis, y la falta de gravedad mientras flota en el espacio significaría que la sangre no lo haría.

Dentro de un traje espacial, el rigor mortis todavía se produciría, ya que es el resultado del cese de las funciones corporales. Y las bacterias del intestino seguirían devorando los tejidos blandos. Pero estas bacterias necesitan oxígeno para funcionar correctamente y, por lo tanto, un suministro limitado de aire ralentizaría significativamente el proceso.

Los microbios del suelo también ayudan a la descomposición, por lo que cualquier entorno planetario que inhiba la acción microbiana, como la sequedad extrema, mejora las posibilidades de preservación de los tejidos blandos.

La descomposición en condiciones tan diferentes al entorno de la Tierra significa que los factores externos serían más complicados, como con el esqueleto. Cuando estamos vivos, el hueso es un material vivo que comprende tanto materiales orgánicos como vasos sanguíneos y colágeno como materiales inorgánicos en una estructura cristalina.

Normalmente, el componente orgánico se descompondrá, por lo que los esqueletos que vemos en los museos son en su mayoría restos inorgánicos. Pero en suelos muy ácidos, que podemos encontrar en otros planetas, puede suceder lo contrario y el componente inorgánico puede desaparecer dejando solo los tejidos blandos.

En la Tierra, la descomposición de restos humanos forma parte de un ecosistema equilibrado donde los nutrientes son reciclados por organismos vivos, como insectos, microbios e incluso plantas. Los entornos en diferentes planetas no habrán evolucionado para hacer uso de nuestros cuerpos de la misma manera eficiente. Los insectos y los animales carroñeros no están presentes en otros planetas de nuestro sistema.

Pero las condiciones desérticas y secas de Marte podrían significar que los tejidos blandos se secan, y tal vez el sedimento arrastrado por el viento erosionaría y dañaría el esqueleto de una manera que vemos aquí en la Tierra.

La temperatura también es un factor clave en la descomposición. En la Luna, por ejemplo, las temperaturas pueden oscilar entre 120 ° C y -170 ° C. Por lo tanto, los cuerpos podrían mostrar signos de cambios inducidos por el calor o daños por congelación.

Pero creo que es probable que los restos todavía parezcan humanos ya que el proceso completo de descomposición que vemos aquí en la Tierra no ocurriría. Nuestros cuerpos serían los “extraterrestres” en el espacio. Quizás tendríamos que encontrar una nueva forma de práctica funeraria, que no implique los altos requisitos de energía de la cremación o la excavación de tumbas en un ambiente duro e inhóspito.