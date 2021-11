“No sé qué pasará con las ciencias en el nuevo gobierno”: Doctora Cecilia Hidalgo, reelegida presidenta de la Academia Chilena de Ciencias

Hasta el año 2024 la Academia Chilena de Ciencias será dirigida por la doctora María Cecilia Hidalgo, la primera doctora en Ciencias de la Universidad de Chile y primera mujer en obtener el Premio Nacional de Ciencias Naturales, en 2006. La, la bioquímica, fue reelegida por mayoría absoluta de la votación.

En la primera vicepresidencia, fue elegido el doctor Sergio Lavandero, también elegido con la mayoría absoluta. El cargo de la segunda vicepresidencia, pro secretaría y los representantes de la academia ante el Instituto de Chile, se elegirán en las próximas semanas.

La Academia Chilena de Ciencias es una de las seis Academias que integran el Instituto de Chile y tiene como objetivo, ser el lugar de discusión y planteamiento de ideas sobre el conocimiento del saber del país, además de expresar y expandir la ciencia y los principios del saber.

“Acabo de cumplir tres años en la presidencia y ahora se vienen tres años más”, dice la recién elegida presidenta.

- ¿Cuál es el balance que hace de estos tres años?

“Enfrentamos desafíos importantes. Dimos una pelea por el presupuesto de ciencias. Hemos participado en muchas instancias para dar a conocer lo que se hace en la Academia, con mucha participación de científicas y científicos jóvenes. En las reuniones que hacemos vía zoom participan 60 o 70 personas, más todas las que después pueden ver estas asambleas y charlas de ciencia en Facebook. Yo diría que esos fueron dos los principales propósitos en estos primeros tres años,, abrir la Academia, hacerla conocida, darle mayor visibilidad y tratar de influir en las decisiones políticas para que conseguir más recursos para la ciencia”.

Cuando falta solo un par de días para las elecciones presidenciales, la doctora Cecilia Hidalgo, dice estar preocupada. ¿La razón? Pese a todas las invitaciones, correos y llamados invitando a los candidatos presidenciales para que asistieran a la Academia y hablar de la visión científica del futuro gobierno, pero solo la candidata Yasna Provoste, llegó. Mientras que a nombre del candidato, Sebastián Sichel, tuvieron una reunión con una emisaria.

FOTO: LUIS ENRIQUE SEVILLA FAJARDO/ LA TERCERA

- ¿Si no fueron es porque no tienen el desarrollo de la ciencia como prioridad?

“Ojalá que no, pero encuentro preocupante que no fueran. Yo estoy desilusionada y confundida, en una incertidumbre total. La elección es tan incierta, no sé qué pasará con las ciencias en el nuevo gobierno.

La doctora Hidalgo, cree que si de algo sirvió la pandemia de Covid-19 fue para valorar la ciencia que se hace en Chile. “La pandemia demostró que si en Chile no hubiéramos tenido ciencia, no habríamos podido obtener test de determinación de PCR, no podríamos saber qué tipo de mutaciones y variantes están circulando, tampoco se podría haber hecho análisis de datos. Tampoco se podría haber tenido contacto con los investigadores extranjeros para poder hacer los estudios clínicos de vacunas. Chile tiene una pequeña cantidad de científicos de muy buena calidad, pero necesitamos invertir más en ellos para poder incorporar a tantas personas que se han formado en Chile y en el extranjero y que hoy tienen que volver, pero no tienen dónde insertarse porque no hay trabajo para ellos. Algo que debería ser responsabilidad del Estado que creó el programa”, insiste la Presidenta de la Academia Chilena de Ciencias.

¿Cuántos son los científicos que tienen que volver?

“He tratado de conseguir esa cifra, pero ha sido imposible... sé que han salido más de 10 mil personas a formarse fuera del país. Es paradójico porque tenemos una densidad de científicos por habitantes, que es como un décimo de lo que tienen los países OCDE. Lo que yo haría, si pudiera, es generar más recursos en centros regionales de alta calidad, para hacer ciencia con impacto regional, científicos que se puedan insertar en el Estado donde hacen falta y también en el sector privado donde todavía no hemos logrado conseguir inversión”.