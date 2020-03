¿Qué tan precisas son las consultas online ante síntomas similares al coronavirus?

Los síntomas de condiciones como el asma o las alergias son conocidos. No hay problema para detectarlos. Pero con la nueva pandemia de coronavirus, la mayoría de las personas no están seguras de cómo evaluar sus síntomas. Y de esa evaluación depende si se asiste o no a un centro de salud.

Sin embargo, ante el crecimiento del número de contagiados, las pruebas físicas de coronavirus, es decir, las pruebas de laboratorio para identificar el virus que causa Covid-19, no son suficientes, y hoy se evalúa considerarlas solo para casos graves.

La alternativa que hoy se difunde son las pruebas en línea para detectar síntomas. Así quienes estén preocupados de haber contraído el coronavirus pueden evaluar sus síntomas y ser guiados sobre los pasos a seguir.

El pediatra infectólogo y director de Innovación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile , Juan Pablo Torres, destaca que “son herramientas que nosotros creemos que son positivas en la medida que se usen bien”.

En estos momentos, indica Torres, el uso que tienen es fundamentalmente para dar una orientación, y no una indicación, respecto a la oportunidad del tipo de consulta que debería tener el paciente, “para ver si está cumpliendo criterios para quedarse completamente tranquilo que lo que tenga probablemente no sea una infección por coronavirus, o bien para determinar si tiene que asistir a un centro médico y si hay signos de gravedad, dependiendo de la aplicación”.

No reemplaza consulta médica

Son bastante útiles para orientar, pero no para decidir un tratamiento, no para decidir o no una indicación de hacerse el test, advierte Torres, “porque eso es de indicación en una consulta médica”.

“Sirve para la orientación general, y viéndola en ese contexto, es útil porque los síntomas propios del coronavirus pueden ser parecidos a los de una influenza, y el hecho de poder estratificar un poco sobre todo en cuáles pueden ser los síntomas de alarma que pueden ser comunes a la infección por influenza, hace que la gente no llegue tarde a consultar si hay signos de gravedad”, indica Torres.

En Chile, la Unidad de Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción puso a disposición de la comunidad, un test en línea de Evaluación de Riesgo de Covid-19, para descomprimir urgencias hospitalarias y entregar orientación médica.

Además, RedSalud también cuenta con un sistema de ese tipo. Junto con implementar protocolos que siguen las directrices del Ministerio de Salud (Minsal), RedSalud puso en marcha una serie de medidas, entre ellas, un cuestionario remoto para “orientar a nuestros pacientes y entregar recomendaciones concretas a partir de una autoevaluación de síntomas, teniendo claro que esto no reemplaza una consulta médica”, destacan.

Las recomendaciones del sitio se prepararon siguiendo las pautas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y recogen la reciente actualización del Minsal respecto a la definición de “caso sospechoso”, explican en Red Salud. “Estas recomendaciones van desde el seguimiento de síntomas y prácticas de prevención (para casos que no manifiestan síntomas respiratorios); derivación a consulta; recomendación de aislamiento domiciliario, o derivación a urgencia respiratoria para aquellos casos que reportan síntomas concordantes con una enfermedad respiratoria grave, en cuyo caso se entregan pautas para un traslado seguro”, destacan.

En otros países, también se realizan medidas similares. En Francia, el ministerio de salud lanzó la semana pasada un sitio web un test que contiene 24 preguntas relacionadas con los síntomas más comunes experimentados por personas que han desarrollado la enfermedad Covid-19. Las preguntas van desde “¿ha tenido fiebre en los últimos días?” y “¿cuál es su temperatura?”, a “¿ha experimentado fatiga anormal?” o “experimentado algún problema respiratorio?”.

“La prueba no es un diagnóstico, sino más bien una evaluación de salud para que las personas sepan a quién acudir”, señaló a AFP Fabrice Denis, miembro de la recién establecida Alianza Digital contra Covid-19, que desarrolló la prueba.

La prueba en línea sirve para tranquilizar a las personas que podrían estar preocupadas por los síntomas del resfriado o la gripe, pero se desarrolló, principalmente, para ayudar a compensar la presión masiva que el coronavirus ha ejercido sobre los servicios de salud franceses. Ayuda a “reducir la cantidad de llamadas telefónicas innecesarias a los servicios médicos de emergencia, que ya están saturados”, destacó Denis a AFP.

En EE.UU., en el Departamento de Medicina de Emergencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory, crearon una herramienta gratuita en línea en conjunto con la compañía de software de atención médica Vital, llamada Coronavirus Checker para ayudar a las personas a evaluar su riesgo de Covid-19 antes de dirigirse a un hospital. Los especialistas querían ayudar a prevenir un aumento repentino en el sistema de atención médica.

“Los médicos saben que las salas de espera abarrotadas podrían empeorar el problema porque las personas enfermas con Covid-19 podrían infectar a otros, acelerando la tasa general de infección”, señaló en un comunicado David Wright, presidente del Departamento de Medicina de Emergencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades​ (CDC) en EE.UU. también cuentan con una herramienta para autoevaluación de síntomas, para ayudar en la toma de decisiones sobre la búsqueda de atención médica adecuada. “Este sistema no está destinado al diagnóstico o tratamiento de enfermedades u otras afecciones, incluido Covid-19”, específica la CDC.

Todas estas herramientas son relevantes en el momento actual, subraya el especialista de la Universidad de Chile, para que quienes no muestren ningún signo de relevancia pueda mantenerse en sus casas, para no congestionar los sistemas de salud y los servicios de urgencia. “En este momento de la pandemia eso va a ser algo crítico, se requiere que realmente vayan a consultar los que necesitan consultar, porque si no se satura y se pierde la atención oportuna de los casos que más lo requieren”, sostiene.