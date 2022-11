Vacunas, volcanes y gestión de desastres: Senado y Red G9 forman alianza para el Chile del futuro

Con el compromiso de trabajar mancomunadamente y seguir articulando las alianzas entre el mundo universitario, el poder legislativo, el Gobierno y el sector privado, concluyó el seminario de Ciencia y Futuro: Experiencias de la Red G9. Esta instancia fue organizada por la Comisión de Desafíos del Futuro, presidida por el senador Francisco Chahuán y la Red de Universidades Públicas no Estatales G9, representado por su presidente, Carlos Saavedra y que contó con la asistencia de representantes del gobierno, la academia y expertos nacionales.

El objetivo de este encuentro, fue comunicar una diversidad de proyectos destacados de las Universidades G9, evidenciando el rol público de la red, y los aportes de las instituciones que conforman la agrupación en materia de ciencias, desarrollo, tecnología e innovación, siempre en trabajo vinculante con los territorios y en beneficio del desarrollo del país. Y, de esta forma, continuar articulando este quehacer con la política pública nacional en estas materias.

El senador Francisco Chahuán, señaló que la comisión Desafíos del Futuro y las Ues. del G9 representan una oportunidad ineludible para mejorar las condiciones que en este verdadero cambio de época puedan brindar al país mejores perspectivas. “Estamos conscientes que prospectar un mejor futuro para Chile depende de cada uno de nosotros, y las universidades del G9 representan una ventana imprescindible para que eso se materialice”, agregó.

En relación al aporte que realizan las Ues del G9, el legislador manifestó que “hay que ser cuidadosos en no confundir lo público con estatal (…) Quiero relevar el carácter público de las universidades del G9, que a veces los gobiernos no alcanzan a visibilizar impidiendo que el aporte de estas universidades en innovación, ciencia, tecnología y conocimiento no tengan el carácter y la envergadura que uno esperaría”, señaló.

En la oportunidad, la ministra (s) de Ciencia, Carolina Gainza destacó el alza del presupuesto para ciencias 2023 y aseguró que “va a permitir avanzar en poner la investigación para mejorar el bienestar y calidad de vida de las personas. Hay una voluntad política de entender que la investigación es importante en nuestro país para transformar el modelo de desarrollo y cambiar nuestra matriz productiva. Tenemos que entender que el fortalecimiento de la investigación no es una política de Gobierno sino que de Estado. Nuestro Gobierno se ha comprometido en avanzar hacia el 1% del PIB y para eso necesitamos trabajar colaborativamente”.

Senado, Red G9 y Gobierno

La Ministra (s) Gainza manifestó que “es fundamental y sobre todo en el caso de la Red G9 que mantengamos ese diálogo constante para poder avanzar en un objetivo que es el que todos queremos: poner la investigación en el centro del modelo de desarrollo de nuestro país”.

El Presidente de la Red G9 y rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra, señaló que “es clave en el nuevo proceso reconocer la inversión real de nuestras universidades en materia de ciencia y tecnología y que no es posible seguir financiándola sin considerar los costos completos en los que deben incurrir nuestras instituciones (…) para ello se requiere un cambio sustantivo”.

En esa línea, el Rector Saavedra hizo una invitación al Ejecutivo y Congreso a considerar la historia y tradición de nuestro sistema universitario chileno como motor del desarrollo científico tecnológico, generación de conocimiento e innovación. “Tenemos que ser creativos, pero también entender que no se puede desconocer el rol de las universidades en este proceso”.

Proyectos para Chile

En el panel de Ciencia y Transferencia, resaltó el proyecto de Desarrollo de Vacunas y Nuevo Laboratorio GMP, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este trabajo contra virus respiratorio, derivó en el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus tanto a nivel de universidad, como en conjunto con la empresa Sinovac, junto a un consorcio universitario liderado por la UC. El doctor Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia (IMII) y profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), abordó “el objetivo de continuar potenciando la I+D en vacunas en Chile, pero sumando a esto los estándares de buenas prácticas de manufactura necesarias para lograr los más altos estándares de transferencia con miras al uso de las vacunas en las personas”.

Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia

Asimismo, destacó la labor del Instituto Milenio de Investigación en Riesgo Volcánico Ckelar Volcanes, de la Universidad Católica del Norte, cuyo objetivo principal es determinar los factores que controlan las tasas de recurrencia y el tamaño de las erupciones a lo largo de la Zona Volcánica Central de los Andes. Desde la Universidad Católica de Temuco se presentó la plataforma KimGen Data: Escenarios para la gestión de la emergencia, un sistema tecnológico-integral, que apoya la Gestión del Riesgo de Desastres, ante la ocurrencia de un evento destructivo o catastrófico.

En el panel de los Centros de investigación regionales de relevancia e impacto se encuentra el Centro de Líderes Educativos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (AC3E) de la Universidad Técnica Federico Santa María y el Centro de Investigación dinámica de ecosistemas marinos de altas latitudes (IDEAL) de la Universidad Austral de Chile.

Finalmente, desde el panel Innovación desde las regiones resaltó la nueva tecnología de procesamiento de concentrados de cobre cero emisiones y cero residuos, de la Universidad de Concepción, además de la Construcción de la Planta de Hidrógeno Verde para aplicaciones industriales en la Región del Biobío, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y la innovación sustentable del proceso de fabricación de ladrillo industrializado en la Región del Maule, de la Universidad Católica del Maule.

Todos proyectos destacados por sus características innovadoras y sus impactos en los territorios, lo que confirma el rol preponderante y valioso que tienen las Universidades de la Red G9 cuando se trata de investigación y desarrollo para el país y su gente.