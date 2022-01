Zoom de ReConstitución: El análisis de Domínguez y Chaparro sobre el “segundo tiempo” de la Convención

“El optimismo, la confianza y el interés en el proceso constituyente van siendo robustecidos significativamente”. Estas fueron las palabras que marcaron el inicio del conversatorio entre Gloria Faúndez, editora general de La Tercera junto al vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez y el gerente general de Criteria, Matías Chaparro, sobre la cuarta entrega de la encuesta Zoom de ReConstitución -realizada entre Criteria, la Cámara Chilena de la Construcción y La Tercera- que busca analizar el “segundo tiempo” de la Convención.

Este cuarto sondeo, realizado entre el 31 de diciembre de 2021 y el 6 de enero de 2022, arrojó resultados positivos y que van en aumento en comparación a la primera versión de mayo del año pasado y la penúltima de octubre. Por ejemplo, un 63% expresa sentirse optimista por el proceso constituyente; 68% dice estar interesado o muy interesado en este y, del mismo modo, un 48% manifestó sentir confianza en la Convención Constitucional -justo dos días después de ser escogida la nueva Mesa Directiva-.

Domínguez (Independientes No Neutrales), expresó sentirse optimista con los resultados de la encuesta. No obstante, tuvo sus reparos sobre atribuir el aumento de la confianza en el proceso constituyente con la elección de una nueva directiva.

“Dado que el estudio se hizo entre los últimos días de diciembre y el seis de enero, es decir, un día y medio del trabajo de campo fue con mesa directiva nueva [...] y no se vió que en los últimos dos días hubiera un aumento muy significativo. En consecuencia, me parece que algo ocurrió que puede explicar este aumento en la confianza, pero probablemente no es el cambio en la mesa directiva”, explicó.

Al contrario, el vicepresidente nombró diferentes instancias que marcaron la Convención que, a su percepción, pudieron influir en la respuesta de la ciudadanía: la visita de la ex presidenta y actual Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet y la presencia del actual presidente electo, Gabriel Boric.

Matías Chaparro, gerente general de Criteria, estuvo de acuerdo con las observaciones de Domínguez sobre el trabajo de campo que tuvo la encuesta. Para él, el momento que marcó una diferencia entre la confianza de la ciudadanía hacia el proceso constituyente “fue el triunfo de Gabriel Boric en las elecciones presidenciales”, sostuvo.

“Si uno toma la temperatura en relación a cuánto cubrieron los medios de comunicación estas visitas, las redes sociales, las conversaciones con que uno pudo sostener con familiares, amigos, grupos de Whatsapp, tengo la impresión de que eso de alguna manera pudo hacer aportado a la visibilidad del Proceso Constituyente y, en consecuencia, podría haber aumentado la confianza en él”, señaló Domínguez.

Si bien gran parte de los resultados de la encuesta arrojaron tendencias positivas, una de estas llamó la atención por su bajo porcentaje. Frente a la pregunta, ¿qué tan informado (a) te sientes sobre el proceso Constituyente? Un 45% respondió sentirse informado o muy informado, mientras que un 55% poco o nada informado.

Para Domínguez, tales resultados se explican porque “como ahora tenemos un reglamento funcionando, tenemos comisiones deliberando, la información se ha hecho mucho más compleja, más difícil seguir el proceso. Es por eso que la comunicación y que las personas se vayan informando se ha tornado en un eje clave ahora que nos acercamos al final del proceso”, comentó.

Frente a la pregunta hacia qué tan correlativo es la transparencia en el trabajo de la Convención con la evaluación de la misma, Chaparro señaló que “una de las razones por las cuales probablemente, las personas empezaron a sentirse más interesadas y a evaluar más positivamente el trabajo de la Convención es porque empezaron a encontrarse en la cobertura mediática temas que coincidían con sus propios temas de interés”.