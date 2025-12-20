SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Red Activa

    Brechas laborales: mujeres del quintil más bajo avanzan tres veces menos que las de mayores ingresos

     
    VEGA CENTRAL - COMERCIO - LOCALES - LOCAL - PUESTO - INTERIOR - FRUTAS - VERDURAS - COMERCIANTE - MUJER - TRABAJANDO - PESANDO - PESA ELECTRONICA - VISTA GENERAL - COMUNA DE RECOLETA - PUBLICADA - 20140930 - NACIONAL - 24 / 09 / 2014 FRUTAS DE ESTACION TRAIDAS DESDE OTROS PAISES FOTO: REINALDO UBILLA - REGION METROPOLITANA - CHILE - REINALDO UBILLA - REINALDO UBILLA

    Frente a un nuevo ciclo político y un escenario marcado por el bajo crecimiento, el envejecimiento acelerado de la población y el estancamiento del mercado laboral, ChileMujeres lanzó el estudio “Perspectiva y proyecciones del empleo para las mujeres en Chile para una ruta común”, presentado en el marco de los 10 años de la fundación. El documento ofrece un diagnóstico profundo del empleo femenino en el país y plantea una hoja de ruta concreta para avanzar en autonomía económica, productividad y desarrollo.

    Uno de los principales hallazgos del documento –realizado por ChileMujeres junto con Cristóbal Hunneus, socio y director de Data Science de Unholster– es la desigualdad según el nivel socioeconómico. Entre 1990 y 2022, si bien la tasa de participación laboral femenina aumentó en todos los quintiles de ingreso autónomo per cápita del hogar, fue a velocidades muy distintas. Mientras en el 20% de los hogares con menor ingreso per cápita la participación pasó de 18% a 29,5% (un alza de 11,5%), en el quintil de mayores ingresos el salto fue de 46,3% a 76,6%, es decir, más de 30 puntos porcentuales. En el cuarto quintil, el aumento fue similar al del quintil más alto, con 28,2 puntos.

    Este crecimiento de la participación laboral femenina que ha sido mucho más acelerado en los sectores de mayores ingresos, amplía las brechas estructurales entre mujeres. Según Cristóbal Huneeus, coautor del estudio, estas diferencias responden a múltiples elementos. “Aquí influyen un conjunto de factores, como el aumento dispar en los niveles de educación por los niveles de quintil de ingreso, siendo mayor en los quintiles de mayor ingreso, y por el mayor aumento de los apoyos en los cuidados en los quintiles de mayor ingreso respecto a los quintiles de menores ingresos, que les han permitido a más mujeres de ese sector insertarse en el mundo laboral”, señaló.

    El informe advierte también sobre la baja empleabilidad formal de las mujeres con menor nivel educativo. Las que solo cuentan con educación básica presentan tasas de empleo formal cercanas al 18%. En quienes tienen educación media, la situación empeoró, pasando de una tasa de empleo formal de 35,1% en 2015 a 33,6% en 2025. En contraste, las mujeres con educación superior aumentaron su participación laboral formal desde 52,5% a 56,8% en el mismo período.

    Ante estos resultados, “un desafío hacia adelante es la empleabilidad de los sectores más vulnerables, con menor educación. (...)Son muy grandes las brechas que enfrentan las mujeres de esos sectores para lograr una empleabilidad formal en tan poco tiempo, especialmente las que solo terminan el colegio y no siguen con estudios de educación superior”, señaló Heneuus.

    Avanzar en autonomía económica y crecimiento

    Desde ChileMujeres insisten en que avanzar en la inclusión laboral femenina no es solo una cuestión de equidad, sino una condición clave para el desarrollo económico del país. En esta línea, Francisca Jünemann identifica cinco principales desafíos que se han presentado en la última década y que podrían definir qué viene para la próxima: “la baja tasa de participación laboral en los quintiles de menores ingresos, los altos niveles de informalidad que afecta también más a las mujeres de los quintiles con menores ingresos, las tasas elevadas de desempleo femenino, los bajos niveles de mujeres en cargos gerenciales y directorio y la brecha salarial”.

    La presidenta ejecutiva destacó que Chile tiene por ende el desafío de crear 1,4 millones de empleos para mujeres, lo que exige transformaciones profundas tanto a nivel público como privado. De lo contrario, “más de lo mismo va a tener un impacto limitado y Chile se demorará demasiados años en alcanzar niveles parecidos a los países desarrollados”, advirtió.

    En la industria empresarial, Jünemann sostuvo que existen diversas oportunidades de acción sin necesidad de nuevas leyes. “Se requiere una mayor iniciativa del sector privado en la implementación de condiciones de adaptabilidad laboral y corresponsabilidad parental, procesos de contratación y desarrollo en igualdad de oportunidades y equidad salarial. Todo esto es posible usando el marco legal vigente”, afirmó.

    Hoja de ruta para el próximo gobierno

    El documento fue presentado además como un insumo para la agenda pública del próximo gobierno. “Este estudio lo ponemos a disposición del gobierno del Presidente electo José Antonio Kast para la construcción de una ruta común para Chile”, señaló Jünemann. “Entregamos la información necesaria para que podamos proyectar el futuro, transformando las brechas persistentes en una oportunidad de empleo formal en Chile y con ello de crecimiento. Porque el empleo trae crecimiento económico y bienestar a las personas”, concluyó.

    Más sobre:Red Activahubs_lt

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cordero adelanta que reforma a Gendarmería sería ingresada en enero: “Es indispensable, una necesidad hace muchísimos años”

    UDI llama al Socialismo Democrático a rechazar norma de “amarre” y advierte acciones legales

    ISP alerta por venta de pastillas bronceadoras sin autorización sanitaria

    Copiapó: sorprenden a camionero con cerca de 900 kilos de marihuana en la Ruta 5 Norte

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    El espeluznante crimen por el que fue condenado el encargado de la morgue de la facultad de Medicina de Harvard

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Liverpool en TV y streaming

    Concierto del Macha y El Bloque Depresivo en el Estadio Nacional: Metro extiende horario y Red suma buses de apoyo

    Concierto del Macha y El Bloque Depresivo en el Estadio Nacional: Metro extiende horario y Red suma buses de apoyo

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. West Ham United por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. West Ham United por la Premier League

    Cordero adelanta que reforma a Gendarmería sería ingresada en enero: “Es indispensable, una necesidad hace muchísimos años”
    Chile

    Cordero adelanta que reforma a Gendarmería sería ingresada en enero: “Es indispensable, una necesidad hace muchísimos años”

    UDI llama al Socialismo Democrático a rechazar norma de “amarre” y advierte acciones legales

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Liverpool en TV y streaming

    Seguridad laboral en movimiento: los vacíos y avances del trabajo en plataformas digitales
    Negocios

    Seguridad laboral en movimiento: los vacíos y avances del trabajo en plataformas digitales

    Brechas laborales: mujeres del quintil más bajo avanzan tres veces menos que las de mayores ingresos

    Chile apuesta por convertirse en el hub digital sostenible de América Latina

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio
    Tendencias

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    El espeluznante crimen por el que fue condenado el encargado de la morgue de la facultad de Medicina de Harvard

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”

    Un contraste de estilos: el nuevo duelo entre el Betis de Manuel Pellegrini y su rivalidad con el Getafe de José Bordalás
    El Deportivo

    Un contraste de estilos: el nuevo duelo entre el Betis de Manuel Pellegrini y su rivalidad con el Getafe de José Bordalás

    El mercado abre sus vitrinas: los primeros movimientos en la Liga de Primera

    El fuerte dardo de Aníbal Mosa contra Alan Saldivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes

    El rescate de una biblia literaria: la nueva vida de la mirada crítica y aguda de Enrique Lihn

    Candelabro, la revelación del rock chileno 2025: “Queremos que nuestra música suene en la micro, en la feria, donde sea”

    Siete elefantes mueren tras colisión de tren de pasajeros en el noreste de India
    Mundo

    Siete elefantes mueren tras colisión de tren de pasajeros en el noreste de India

    Ataque en metro de Taipéi deja tres muertos y 11 heridos tras agresión con arma blanca

    Las elecciones clave que pueden acentuar el giro a la derecha de América Latina en 2026

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad