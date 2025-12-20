Brechas laborales: mujeres del quintil más bajo avanzan tres veces menos que las de mayores ingresos

VEGA CENTRAL - COMERCIO - LOCALES - LOCAL - PUESTO - INTERIOR - FRUTAS - VERDURAS - COMERCIANTE - MUJER - TRABAJANDO - PESANDO - PESA ELECTRONICA - VISTA GENERAL - COMUNA DE RECOLETA - PUBLICADA - 20140930 - NACIONAL - 24 / 09 / 2014 FRUTAS DE ESTACION TRAIDAS DESDE OTROS PAISES FOTO: REINALDO UBILLA - REGION METROPOLITANA - CHILE - REINALDO UBILLA - REINALDO UBILLA

Frente a un nuevo ciclo político y un escenario marcado por el bajo crecimiento, el envejecimiento acelerado de la población y el estancamiento del mercado laboral, ChileMujeres lanzó el estudio “Perspectiva y proyecciones del empleo para las mujeres en Chile para una ruta común”, presentado en el marco de los 10 años de la fundación. El documento ofrece un diagnóstico profundo del empleo femenino en el país y plantea una hoja de ruta concreta para avanzar en autonomía económica, productividad y desarrollo.

Uno de los principales hallazgos del documento –realizado por ChileMujeres junto con Cristóbal Hunneus, socio y director de Data Science de Unholster– es la desigualdad según el nivel socioeconómico. Entre 1990 y 2022, si bien la tasa de participación laboral femenina aumentó en todos los quintiles de ingreso autónomo per cápita del hogar, fue a velocidades muy distintas. Mientras en el 20% de los hogares con menor ingreso per cápita la participación pasó de 18% a 29,5% (un alza de 11,5%), en el quintil de mayores ingresos el salto fue de 46,3% a 76,6%, es decir, más de 30 puntos porcentuales. En el cuarto quintil, el aumento fue similar al del quintil más alto, con 28,2 puntos.

Este crecimiento de la participación laboral femenina que ha sido mucho más acelerado en los sectores de mayores ingresos, amplía las brechas estructurales entre mujeres. Según Cristóbal Huneeus, coautor del estudio, estas diferencias responden a múltiples elementos. “Aquí influyen un conjunto de factores, como el aumento dispar en los niveles de educación por los niveles de quintil de ingreso, siendo mayor en los quintiles de mayor ingreso, y por el mayor aumento de los apoyos en los cuidados en los quintiles de mayor ingreso respecto a los quintiles de menores ingresos, que les han permitido a más mujeres de ese sector insertarse en el mundo laboral”, señaló.

El informe advierte también sobre la baja empleabilidad formal de las mujeres con menor nivel educativo. Las que solo cuentan con educación básica presentan tasas de empleo formal cercanas al 18%. En quienes tienen educación media, la situación empeoró, pasando de una tasa de empleo formal de 35,1% en 2015 a 33,6% en 2025. En contraste, las mujeres con educación superior aumentaron su participación laboral formal desde 52,5% a 56,8% en el mismo período.

Ante estos resultados, “un desafío hacia adelante es la empleabilidad de los sectores más vulnerables, con menor educación. (...)Son muy grandes las brechas que enfrentan las mujeres de esos sectores para lograr una empleabilidad formal en tan poco tiempo, especialmente las que solo terminan el colegio y no siguen con estudios de educación superior”, señaló Heneuus.

Avanzar en autonomía económica y crecimiento

Desde ChileMujeres insisten en que avanzar en la inclusión laboral femenina no es solo una cuestión de equidad, sino una condición clave para el desarrollo económico del país. En esta línea, Francisca Jünemann identifica cinco principales desafíos que se han presentado en la última década y que podrían definir qué viene para la próxima: “la baja tasa de participación laboral en los quintiles de menores ingresos, los altos niveles de informalidad que afecta también más a las mujeres de los quintiles con menores ingresos, las tasas elevadas de desempleo femenino, los bajos niveles de mujeres en cargos gerenciales y directorio y la brecha salarial”.

La presidenta ejecutiva destacó que Chile tiene por ende el desafío de crear 1,4 millones de empleos para mujeres, lo que exige transformaciones profundas tanto a nivel público como privado. De lo contrario, “más de lo mismo va a tener un impacto limitado y Chile se demorará demasiados años en alcanzar niveles parecidos a los países desarrollados”, advirtió.

En la industria empresarial, Jünemann sostuvo que existen diversas oportunidades de acción sin necesidad de nuevas leyes. “Se requiere una mayor iniciativa del sector privado en la implementación de condiciones de adaptabilidad laboral y corresponsabilidad parental, procesos de contratación y desarrollo en igualdad de oportunidades y equidad salarial. Todo esto es posible usando el marco legal vigente”, afirmó.

Hoja de ruta para el próximo gobierno

El documento fue presentado además como un insumo para la agenda pública del próximo gobierno. “Este estudio lo ponemos a disposición del gobierno del Presidente electo José Antonio Kast para la construcción de una ruta común para Chile”, señaló Jünemann. “Entregamos la información necesaria para que podamos proyectar el futuro, transformando las brechas persistentes en una oportunidad de empleo formal en Chile y con ello de crecimiento. Porque el empleo trae crecimiento económico y bienestar a las personas”, concluyó.