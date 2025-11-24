BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Red Activa

    Chile necesita 500 nuevas directoras a 2035 para cumplir con nueva ley de paridad en directorios

    Estudio de ChileMujeres y La Araucana, revela que Chile es uno de los países más rezagados de la OCDE en diversidad de género en la cima del poder corporativo. Esta es la realidad con la el país hace frente a la nueva norma que entra en vigencia en enero.

    Bárbara PezoaPor 
    Bárbara Pezoa

    La entrada en vigencia de la Ley 21.757 —“Más Mujeres en Directorios”— marca un punto de inflexión para la gobernanza corporativa en Chile. El nuevo estudio Modelos de Diversidad de Género en los Directorios (MDGD), elaborado por ChileMujeres, evidencia la magnitud del desafío: el país deberá incorporar 511 mujeres a cargos de directorio de aquí a 2035 para cumplir los estándares establecidos por la normativa. Una transformación sin precedentes que exigirá a las empresas revisar sus procesos de selección, su cultura interna y la forma en que entienden el liderazgo.

    A nivel global, la participación femenina en los órganos de gobierno corporativo sigue siendo baja. Deloitte estima que en 2023 las mujeres ocuparon solo 23,3% de los escaños en directorios a nivel mundial, mientras que el Global Gender Gap Report 2025 sitúa la cifra en 28,5% entre 47 países. En la OCDE, el promedio llega a 29,6%. Pero Chile continúa muy por debajo: solo 17,1% de los 2.830 cargos analizados en el estudio está ocupado por mujeres, y 33,1% de las empresas son “empresas cero”: sin ninguna mujer en sus directorios.

    “Chile sigue estando entre los países con menor participación de mujeres en directorios, tanto a nivel global como dentro de la OCDE”, afirma María José Díaz, gerenta general de ChileMujeres. “Los países que han logrado incrementos significativos son aquellos que han adoptado algún tipo de regulación, ya sea cuotas obligatorias o sugeridas”.

    La mirada del Gobierno

    Para la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, el Estado lleva tres años preparando el camino para esta transición. “Desde que asumimos en 2022, uno de los focos ha sido fortalecer la presencia de mujeres en los espacios de mayor toma de decisión”, señala. “Impulsamos anualmente el reporte de indicadores de género de las empresas y trabajamos con el Congreso y los gremios empresariales para diseñar esta ley, levantando brechas y desafíos concretos”, explica.

    Petersen subraya que la gradualidad del modelo responde a ese diagnóstico, y adelanta las herramientas de acompañamiento que se activarán en 2026: “Su implementación contará con un comité público-privado cuyo mandato es apoyar directamente al sector privado en el cumplimiento de los estándares y en la transición hacia directorios más diversos. A esto se suma un incentivo en compras públicas para empresas que adopten tempranamente los porcentajes sugeridos, promoviendo que el cambio se anticipe y consolide de manera sostenible”.

    Barreras estructurales

    El estudio identifica barreras persistentes que explican por qué Chile avanza tan lentamente. La desigual distribución del trabajo de cuidados sigue limitando el desarrollo profesional de muchas mujeres. A esto se suman estereotipos arraigados y umbrales de exigencia desiguales para acceder a posiciones de liderazgo. “A pesar de los aumentos en educación superior y participación laboral, las trayectorias de hombres y mujeres continúan siendo distintas”, explica Díaz.

    Los datos también revelan que 9 de cada 10 empresas mantienen directorios dominados por un solo sexo, y que las mayores barreras se concentran en las primeras líneas de liderazgo. Para Petersen, revertir esa realidad pasa por abrir la puerta desde arriba y dejar que el cambio permee hacia abajo.

    “La situación de las ‘empresas cero’ es crítica. Basta incorporar a una mujer en el directorio para romper esa primera barrera. El estudio entrega evidencia relevante sobre el efecto spillover: cuando aumenta la presencia femenina en los directorios, también crece la participación de mujeres en la alta gerencia y en posiciones estratégicas”.

    La visión empresarial

    Desde el sector privado, el diagnóstico es compartido, pero la mirada es matizada. Francisco Sepúlveda, gerente general de La Araucana, señala que la nueva ley se recibe “con una mezcla de desafío y reconocimiento”.

    “Desafío, porque el avance ha sido más lento de lo que la sociedad demanda. Y reconocimiento, porque existe consenso en que esta brecha ya no se cierra solo con buena voluntad. La nueva ley viene a corregir un rezago histórico y a alinearnos con estándares que hoy son la norma en los mercados más desarrollados”.

    Respecto a la preparación del mundo corporativo, Sepúlveda es claro: “En general, aún falta preparación. Muchas organizaciones no han desarrollado procesos internos para incorporar talento femenino sin caer en designaciones simbólicas. La clave está en ampliar la mirada sobre el perfil directivo: no limitarnos a trayectorias tradicionales, sino incorporar competencias críticas como sostenibilidad, gestión de riesgos, transformación digital o relación con stakeholders”.

    El modelo chileno

    La Ley 21.757 establece que, desde enero de 2026, las empresas deberán adherir al principio de Comply or Explain, que significa cumplir con la proporción 60/40 o explicar por qué no lo hacen. Cada cuatro años la CMF evaluará dos condiciones: que al menos 80% de las empresas cumpla la regla y que menos del 5% sean “empresas cero”. Si estos umbrales no se cumplen, se activa un régimen de cuotas obligatorias.

    Para evitar esa fase, Chile deberá incorporar 511 mujeres a los directorios de aquí a 2035. Ese número resume la magnitud del desafío. “Será clave ampliar los procesos de búsqueda, diversificar criterios de selección y fortalecer la presencia femenina en otros niveles de liderazgo, especialmente en la alta gerencia. Esa es la vía más sostenible para generar una oferta sólida de futuras directoras”, explica Díaz.

    El camino al 2026

    Ante la pregunta de cuáles deberían ser los pasos inmediatos para las empresas, la subsecretaria Petersen es categórica y afirma que “la falta de mujeres no es un problema de disponibilidad, sino de cómo se selecciona. Es clave profesionalizar los procesos de búsqueda: anticipar renovaciones, usar búsquedas abiertas, implementar matrices de competencias y fortalecer la formación de mandos medios para que la diversidad se sostenga en el tiempo”.

    Sepúlveda coincide en que el cambio real será cultural, no solo normativo. “La ley abre la puerta, pero son las prácticas internas las que determinan si la diversidad será efectiva o solo formal. Cuando las organizaciones entienden que esto no es un cumplimiento, sino un factor de competitividad, las transformaciones se vuelven reales”, concluye.

    Más sobre:Red ActivaHub Sustentabilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte de Valdivia acoge recurso del INDH por funcionaria de la Armada que denunció violación y fue castigada

    Asesor del Kremlin dice que contrapropuesta de paz europea “no es aceptable” para Rusia

    Juez federal de EE.UU. desestima los cargos contra James Comey y Letitia James por un error procedimental

    “Di no cuando te ofrezcan vapear”: así será la nueva advertencia obligatoria para la publicidad de vapeadores

    No es solo Quiroga: los otros integrantes del comando de Jara que cuestionaron en duros términos a Parisi y el PDG

    Triple homicidio en La Reina: las huellas que el abogado del principal imputado dice que la Fiscalía no ha considerado

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    3.
    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    4.
    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    5.
    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta

    Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta

    Corte de Valdivia acoge recurso del INDH por funcionaria de la Armada que denunció violación y fue castigada
    Chile

    Corte de Valdivia acoge recurso del INDH por funcionaria de la Armada que denunció violación y fue castigada

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    No es solo Quiroga: los otros integrantes del comando de Jara que cuestionaron en duros términos a Parisi y el PDG

    Wells Fargo tiene en su lista de monedas más vulnerables al peso chileno y plantea escenarios con el dólar sobre $1.000
    Negocios

    Wells Fargo tiene en su lista de monedas más vulnerables al peso chileno y plantea escenarios con el dólar sobre $1.000

    Empresas telco dicen que bloquearon sitios de apuestas online, pero estos siguen funcionando con otras direcciones

    Vasco Costa deja de la presidencia de la Asociación Gremial de Industrias Proveedoras tras 27 años en el cargo

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años
    Tendencias

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    3 recomendaciones para evitar caer en estafas durante el Black Friday

    Brasil es eliminado del Mundial Sub 17 tras dramática definición a penales ante Portugal
    El Deportivo

    Brasil es eliminado del Mundial Sub 17 tras dramática definición a penales ante Portugal

    Se suma a su hermano en el ranking ATP: Diego Jarry supera la qualy del Challenger de Temuco y gana sus primeros puntos

    Corte de Apelaciones confirma condena a Gabriel Ruiz Tagle por uso de información privilegiada en venta de Blanco y Negro

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Stranger Things, The Beatles y otras series imperdibles para despedir 2025
    Cultura y entretención

    Stranger Things, The Beatles y otras series imperdibles para despedir 2025

    Julieta Venegas canta Mi muñeca me habló en la nueva película de 31 Minutos

    Nace una nueva Sonora de Tommy Rey con su hijo y Chile tendrá dos grupos reviviendo el repertorio del fallecido cantante

    Asesor del Kremlin dice que contrapropuesta de paz europea “no es aceptable” para Rusia
    Mundo

    Asesor del Kremlin dice que contrapropuesta de paz europea “no es aceptable” para Rusia

    Juez federal de EE.UU. desestima los cargos contra James Comey y Letitia James por un error procedimental

    Quién es Kirill Dmitriev, el “ambicioso” enviado de Putin detrás de la redacción del polémico plan de paz para Ucrania

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad