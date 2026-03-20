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    Más mujeres en la inteligencia artificial: una conversación clave para el futuro de la innovación

     

    En el marco del Mes de la Mujer, Scotiabank realizó la charla “Poder invisible, resultados visibles en la era de la IA”, dictada por María José Martabit, abogada, emprendedora y fundadora de Theodora AI, con el objetivo de reflexionar sobre la importancia de que más mujeres participen activamente en el desarrollo de la inteligencia artificial y la innovación, áreas que hoy están redefiniendo la toma de decisiones en ámbitos clave como el empleo, la inversión, la salud y la educación.

    Durante la conversación, Martabit abordó cómo los sesgos forman parte de la manera en que las personas procesan información y toman decisiones. Tal como se expuso en la charla, muchas decisiones se adoptan en apenas segundos, guiadas más por la intuición que por el análisis racional, lo que demuestra que el cerebro humano no es neutral incluso frente a estímulos simples. Este fenómeno adquiere una relevancia mayor cuando se traslada a sistemas de inteligencia artificial, que aprenden a partir de datos históricos y pueden reproducir —e incluso amplificar— desigualdades existentes.

    En la apertura de la actividad, Fernanda Brignoni, VP de Gestión de Personas, Cultura y Asuntos Corporativos de Scotiabank Chile y Uruguay, destacó que el desafío de la equidad no desaparece con la tecnología, sino que se transforma.

    “En plena era de la inteligencia artificial, el desafío de la equidad está tomando nuevas formas. Si no lo nombramos y no lo enfrentamos, se vuelve aún más invisible”, señaló.

    Brignoni subrayó además que este compromiso forma parte de una convicción profunda del banco y debe proyectarse hacia el entorno en el que operan sus clientes y comunidades.

    “Cada vez más decisiones que afectan la vida de las personas son mediadas por algoritmos. Y si esos datos están llenos de sesgos, los algoritmos los van a reproducir y escalar a una velocidad que ninguna política pública alcanza a corregir”, advirtió.

    Durante su exposición, María José Martabit enfatizó que la inteligencia artificial no es neutral y que su impacto dependerá directamente de quiénes participan en su diseño y desarrollo.

    “La inteligencia artificial aprende de datos creados por personas, por lo que inevitablemente puede reproducir nuestros sesgos. Lo importante es poder identificarlos y gestionarlos, y para eso la diversidad es clave”, afirmó.

    La fundadora de Theodora AI recalcó que las decisiones que hoy se toman en torno a estas tecnologías tendrán efectos de largo plazo.

    “Las tecnologías que estamos construyendo ahora van a influir en cómo tomaremos decisiones por décadas. Por eso es fundamental que haya más mujeres participando activamente en estos espacios”, agregó.

    La charla también puso en evidencia la brecha de género existente a nivel global en áreas como la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico, reforzando la necesidad de generar más espacios de conversación, formación y referentes femeninos en innovación.

    Con iniciativas como esta, Scotiabank busca impulsar una reflexión más amplia sobre liderazgo femenino, innovación y uso responsable de la inteligencia artificial, entendiendo que la diversidad no solo mejora la calidad de las decisiones, sino que es clave para construir un futuro más justo, inclusivo y sostenible

    Más sobre:Red ActivaInteligencia ArtificialTheodora AIScotiabank

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