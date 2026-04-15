Ministro Rau por Sala Cuna: “Llevamos 60 años con una norma que aumenta el costo laboral en las mujeres. Yo creo que lo primordial es terminar con esa discriminación”

El conversatorio “Agenda Laboral: Desafío del Empleo en Chile”, organizado por Red•Activa -iniciativa de ChileMujeres y La Tercera-, reunió al ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, a la presidenta de Buses Hualpén, Mónica Álvarez, y al presidente de la Asociación Chilena de Seguridad (Achs), Lorenzo Gazmuri. El encuentro, moderado por el periodista Polo Ramirez y Francisca Jünemann, directora ejecutiva de ChileMujeres, abordó la crisis del empleo en Chile, que impacta principalmente a mujeres y jóvenes en un mercado laboral que ha cambiado más rápido que su marco regulatorio.

“Estamos viviendo una situación de empleo muy deteriorada. Tenemos una tasa de desempleo del 8,3%, llevamos 38 meses consecutivos sobre el 8% y hay más de 860 mil personas desocupadas”, advirtió el ministro Rau, contextualizando previo a cómo reactivar la creación de empleo formal y, al tiempo, modernizar las reglas del trabajo.

La flexibilidad laboral fue la herramienta clave mencionada para compatibilizar trabajo y familia, principalmente en el caso de las mujeres. Rau anunció que el Gobierno revisará dictámenes de la Dirección del Trabajo para permitir mayor adaptabilidad en jornadas, amparándose en el espíritu del Código del Trabajo. “Todas las medidas que como gobierno podamos hacer para estimular la economía, pero también para permitir más adaptabilidad a las personas y a las empresas, van en la dirección de estimular el empleo”, afirmó.

En cuanto a medidas concretas, el ministro detalló un incentivo directo a la contratación formal, con un crédito tributario de hasta 15% de la remuneración para trabajadores que ganan en torno al salario mínimo. La medida no solo busca crear nuevos empleos, sino también formalizar ocupaciones informales y frenar la destrucción de puestos de trabajo en PYMES, que, tal como señaló, llevan 16 meses con variaciones negativas en empleo. “El 80-85% de quienes ganan el salario mínimo trabaja en pymes. Esta es una ayuda directa a crear empleo y además a las pymes”, explicó.

Otro eje que estuvo presenta durante toda la conversación fue Sala Cuna. En esta línea, Rau destacó que el actual artículo 203 del Código del Trabajo constituye una discriminación estructural contra las mujeres: “Llevamos 60 años con una norma que afecta al empleo femenino, que indica que las empresas con 20 trabajadoras o más proveen el servicio a sala cuna, mientras que las con 19 trabajadoras o menos no lo hacen. Eso genera una asimetría y un aumento de costo laboral en las mujeres, y yo creo que lo primero es terminar con esa discriminación”. Reconoció, eso sí, que el proyecto requiere resolver nudos pendientes, como el financiamiento, la oferta disponible y carga para las pymes antes de avanzar.

Desde el sector privado, la presidenta de Hualpén Mónica Alvarez, señaló que muchas veces las empresas deben adaptarse a una normativa rígida que no dialoga con la realidad de sectores como el transporte o la minería que requiere de flexibilidad. “Nos transformamos en empresas poco productivas, en las que tenemos que buscar cómo solucionar un problema, no desde la productividad ni pensando en el trabajador, sino que en cómo adaptarnos a la ley”, indicó. También planteó que la implementación de la Ley Karin, peso a su buena intención, ha generado complejidades prácticas, y pidió revisar materias como Indemnización por años de servicio y el sistema de licencias médicas.

Álvarez, además directora de Icare, habló de la importancia de la incorporación femenina en industrias como de la cual es parte: “El mundo laboral necesita a las mujeres. Nosotros, en una de nuestras empresas que es Conecta, que hacemos transporte humano en Santiago, tenemos orgullosamente más de casi el 20% de la dotación femenina, pero para lograrlo hemos tenido que ir a buscarlas a sus casas, formarlas, enseñarles y decirles que pueden”, aludiendo además a que se debe a un comportamiento cultural.

Entre lo más importante, destacó la existencia de la protección social, entregada justamente por el empleo en el país: “Yo creo que Chile tiene un sistema en que a través del trabajo hemos logrado la protección social, y eso ha sido tremendo. A través del trabajo tenemos salud, previsión, cesantía. El trabajo le ha dado una protección social a las personas, que ha sido muy importante y eso ha generado que se busque el empleo formal”, sostuvo Alvarez.

Desde la Achs, con más de 3,2 millones de trabajadores afiliados, Lorenzo Gazmuri dio foco hacia las transformaciones del trabajo. “Tenemos 2.4 millones de personas sin acceso a seguridad social, que es un volumen importante. Es decir, se estima que cerca del 38% de los ocupados no tienen cotizaciones previsionales”. Esto, cuenta, es un fenómeno que junta cuatro vectores: la informalidad, el trabajo de las pymes, la falta de desarrollo económico que permita la creación de más empleos, y el impacto de la transformación digital y la lA.

En ese sentido, destacó que el sistema de protección social fue diseñado para un mercado laboral mucho más simple y que hoy fenómenos como el multiempleador, la digitalización y la salud mental exigen nuevas respuestas. “La fotografía hoy día es un mercado mucho más sofisticado, segmentado y especializado, y ahí los datos son duros, como el 26% de informalidad laboral”.

Gazmuri destacó además el rol que pueden jugar las empresas sin esperar cambios legales, como la reconversión laboral, políticas de equidad de género y el trabajo con sindicatos para acordar jornadas que beneficien a los trabajadores y la productividad. “Es importante entender que las personas no somos un recurso, sino que somos fuente de recursos”, indicó.

En esa línea es que aseguró que “pensar que solo el crecimiento económico va a resolver el problema es un error. Necesitamos muchas cosas sectoriales de las que habló el ministro”. La economía es un sistema complejo, multivariable y por lo tanto, el resolver Sala Cuna Universal no solo apunta a la equidad de género, sino que va a potenciar la economía como tal. Entonces, creo que hay mucho que hacer en las empresas“.

Al término de la conversación, Rau etiquetó esta agenda como un desafío que se debe abordar a nivel país: “Esto no se hace solo desde el Estado ni solo desde las empresas. Nosotros tenemos que proveer las condiciones habilitantes, no solo en materia de regulación laboral, no solo en materia de estímulos o incentivos a la inversión en el empleo. sino también en materia de seguridad y certeza jurídica”. Y pese a que evitó proyectar una cifra de desempleo a cuatro años, comunicó que recuperar los 180 mil empleos pendientes desde la pandemia permitiría acercarse nuevamente a tasas en torno al 7%.