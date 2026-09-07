Movimiento Sala Cuna Hoy se reunió este lunes con las autoridades para exigir la aprobación del proyecto de Ley

Movimiento Sala Cuna Hoy se reunió este lunes con las autoridades parlamentarios y ministeriales para avanzar en la aprobación del proyecto de Ley Sala Cuna Universal.

A un día de la votación del proyecto de ley de Sala Cuna Universal en el Senado, el Movimiento #SalaCunaHoy reunió este lunes a representantes de más de 30 organizaciones de la sociedad civil en el frontis del ex Congreso Nacional para entregar una carta al Poder Ejecutivo y Legislativo, exigiendo la aprobación de una iniciativa que busca ampliar el acceso a este derecho y eliminar una de las barreras históricas a la contratación femenina.

En el encuentro participaron representantes del movimiento, la exsenadora Carolina Goic, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, además de representantes sindicales y organizaciones como Tremendas, Mujeres Empresarias, ComunidadMujer y Fundación Ronda, entre otras. La votación, que estaba prevista inicialmente para la semana pasada, fue suspendida por incidentes en la sesión y quedó programada para este martes 8 de septiembre.

El llamado de las organizaciones fue a destrabar una discusión que, según advirtieron, se ha prolongado durante años y que consideran clave tanto para aumentar la participación laboral femenina como para avanzar en corresponsabilidad en las tareas de cuidado.

Con palabras de inicio de la directora de Fundación Ronda, María José Escudero, sostuvo que la urgencia de avanzar se explica, entre otros factores, por la situación del empleo femenino. “Creemos que hoy día necesitamos unirnos como país, sobre todo el sector público, la sociedad civil, el Estado, los parlamentarios y parlamentarias, porque las tasas de cesantía en las mujeres son inauditas y la Sala Cuna es una muy buena herramienta para poder abrir el mercado laboral para ellas”.

En la misma línea, la presidenta de la Fundación ChileMujeres, Francisca Jünemann, puso el foco en las cifras de desempleo. “Llevamos ya cinco meses con el desempleo en un 10% o más y este dolor que estas mujeres que buscan trabajo sin encontrarlo no lo vamos a solucionar mientras no reformemos el artículo 203 del Código del Trabajo”, afirmó.

Jünemann explicó que la actual normativa puede encarecer la contratación femenina al establecer que determinadas empresas deben financiar sala cuna cuando alcanzan un número mínimo de trabajadoras. Según señaló, el costo promedio de este servicio alcanza los $350 mil mensuales. “Nuestro apoyo al proyecto de ley es irrestricto, pero también venimos a presentarle al Ejecutivo solicitudes de mejora del proyecto de ley en dos aspectos fundamentales”, dijo, planteando mejoras vinculadas al financiamiento y al funcionamiento continuo de las salas cuna públicas.

“Que se reponga la iniciativa de establecer una transferencia anual desde el fondo de Sala Cuna a las Salas Cunas públicas, es decir, JUNJI e Integra que participan del sistema, de manera que puedan tener un horario continuo durante el día y un horario continuo durante el año, y también considerando que se establece la posibilidad de copago en las indicaciones del Ejecutivo, queremos reforzar el mandato que tiene la Comisión Técnica de Financiamiento y de Sustentabilidad para que el monto que establezca con diferencias geográficas realmente alcance para cubrir el valor real efectivo de las Salas Cunas, de manera que si es que haya que pagar algún tipo de copago sea muy pequeño y no afecte a las personas con menores ingresos”, explicó.

Desde ComunidadMujer, su directora ejecutiva, Cristina Vio, también reiteró la urgencia de destrabar la iniciativa frente a la situación del empleo femenino. “Esta iniciativa es urgente frente a las altas cifras de desempleo femenino que afectan a miles de mujeres en Chile. No podemos seguir postergando una medida que permite que las mujeres se incorporen y permanezcan en el mercado laboral. Pedimos que el Congreso retome y concluya este proceso legislativo sin más dilación”.

Con todo lo anterior, la exsenadora Carolina Goic destacó que la discusión trasciende el acceso al empleo y aborda también la corresponsabilidad en las tareas de crianza. “La maternidad y la paternidad no puede ser una carga de las mujeres, como sigue siendo en nuestro país, sino que tiene que ser una responsabilidad que asumamos entre todos”, afirmó.

Así, Goic destacó que, pese a los años de discusión, la iniciativa todavía está en su primer trámite legislativo. “Las mujeres en Chile no pueden seguir esperando. En estos más de ocho años que esta iniciativa en particular lleva en tramitación, ¿cuántas mujeres han dejado de trabajar justamente por la incompatibilidad de las tareas de crianza?”, cuestionó, haciendo un llamado a que el Senado apruebe el proyecto y permita continuar su discusión en la Cámara de Diputados.

Votación hasta total despacho

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, también presente en el punto de prensa, aseguró que la iniciativa será priorizada este martes. “Mañana desde el Senado vamos a despachar por fin Sala Cuna Universal, poniendo a los niños y a las niñas por delante”, afirmó.

La senadora destacó el rol que ha tenido la sociedad civil en mantener la discusión vigente y sostuvo que la sesión se extenderá hasta completar el despacho de la iniciativa. “Como Mesa del Senado, desde el día 1 hemos resuelto priorizar este proyecto y, como bien ya se ha anunciado, mañana vamos a estar hasta total despacho con tal de darle una buena noticia para Chile”, señaló.

Desde el Ejecutivo, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, situó la iniciativa en una discusión histórica sobre las condiciones de contratación de las mujeres. “En 1917, la ley 3186 estableció que las fábricas y establecimientos con 50 o más trabajadoras debían proveer de sala cuna para niños de hasta un año. Estamos hablando de 109 años”.

El secretario de Estado sostuvo que el actual artículo 203 constituye una barrera para la incorporación femenina al mercado laboral. “Son 109 años de encarecimiento del empleo femenino que debe terminar”, dijo, agregando que el proyecto busca incorporar a trabajadoras actualmente excluidas, como independientes y trabajadoras de casa particular.

Rau también vinculó la discusión con el actual escenario económico. “Hablar de Sala Cuna también es hablar de empleo, en épocas en que la economía se contrae y el desempleo sube, tenemos que tomar todas las medidas. No es solo justicia, es también racionalidad económica. Tenemos que facilitar la contratación”, afirmó.

Según indicó, el proyecto será votado este martes desde las 16 horas hasta total despacho. “Nosotros como gobierno le pusimos discusión inmediata a este proyecto desde que presentamos las indicaciones el 15 de junio. Entonces necesitamos avanzar, no necesitamos en el fondo más dilataciones”, sostuvo.

El debate por el financiamiento

La votación del proyecto, que inicialmente estaba prevista para la semana pasada, fue suspendida en medio de protestas por parte de movimientos que cuestionan la forma en que se financiaría, como la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que han advertido que el mecanismo propuesto trasladaría parte de la responsabilidad desde los empleadores hacia los trabajadores, limitando el carácter universal y accesible de la Sala Cuna.

Consultado sobre el diálogo con los sectores que mantienen reparos respecto del proyecto, el ministro Rau, aseguró que el Ejecutivo ha sostenido conversaciones con distintos actores, incluyendo a organizaciones sindicales, reconociendo que existen diferencias en torno a algunos aspectos de la iniciativa. “Nosotros nos hemos juntado con la CUT y con la mesa de Sala Cuna de la CUT en varias ocasiones constantemente en el Consejo Superior Laboral, hemos tenido yo diría que un diálogo abierto. Por supuesto, hay diferencia, eso no hay que negarlo. Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a dialogar”, afirmó.

Sin embargo, el ministro sostuvo que la prioridad inmediata es que el proyecto avance en su tramitación legislativa y que las eventuales modificaciones puedan discutirse después. “Aspectos de mejora entendemos que hay, el momento no es ahora, ahora el momento que corresponde es aprobar para despachar a la Cámara, segundo trámite. Ahí van a haber instancias también de tener estos diálogos, discusiones especiales, aspectos de mejora, pero nosotros hemos estado dialogando con la CUT y con todos los actores en general”, señaló.

El respaldo de la aprobación del proyecto también vino desde organizaciones sindicales. El presidente de la Central de Trabajadores de Chile, Claudio Sánchez, señaló que, pese a las prevenciones que han planteado otros sectores sindicales, su organización decidió apoyar la iniciativa. “Nos preocupa aquellas trabajadoras que hoy día no tienen trabajo, nos preocupa los altos índices de cesantía que hoy tenemos, por lo tanto, nuestra posición y llamado es aprobar este proyecto y estar detrás de él y no estarlo torpedeando”, afirmó.

Según explicó, avanzar en la reforma es indispensable para modificar el actual sistema. “Creemos imprescindible que para poder avanzar en la erradicación de este artículo 203 es necesario la aprobación de este proyecto”, concluyó.