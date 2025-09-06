SUSCRÍBETE
A qué hora es la reposición del corte de agua que afecta a 6 comunas de la RM

La interrupción programada del servicio por parte de Aguas Andinas se extiende por 36 horas.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
A qué hora es la reposición del corte de agua que afecta a 6 comunas de la RM. Foto referencial

Desde el viernes, a las 20:00 horas, se mantiene el corte de agua programado en sectores de seis comunas de la Región Metropolitana.

La medida afecta principalmente a Independencia, además de zonas en Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago.

A qué hora es la reposición del corte de agua

El corte de agua se extenderá hasta las 09:00 horas del domingo, 7 de septiembre.

El área comprometida tiene un perímetro limitado al norte en Avenida Dorsal (Conchalí); Santa Isabel (Santiago) por el sur; Eliodoro Yáñez (Providencia) en sentido oriente; y Caupolicán (Renca) por el poniente.

Según informó Aguas Andinas, la interrupción del servicio es necesaria para la realización de trabajos relacionados a la construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago.

Puntos de abastecimiento por corte de agua

Ante el corte de agua programado, desde Aguas Andinas se informó la habilitación de los siguientes puntos de abastecimiento:

Independencia

  • Rivera esquina Adolfo Ibáñez
  • Rivera esquina Teniente Bisson
  • Baldomero Flores esquina El Pino
  • Estadio Juan Antonio Ríos
  • Vivaceta esquina San Luis
  • Alcalde German Domínguez esquina Salomón Sack
  • Fermín Vivaceta esquina Venecia
  • Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz
  • Nueva Uno esquina Nueva de Matte10. Reina María esquina Angol
  • Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz
  • Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo
  • Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada
  • Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa
  • Carrión esquina Fermín Vivaceta
  • Guanaco esquina General Saavedra
  • Maruri esquina Plaza Central
  • Retiro esquina Escanilla
  • Barnechea esquina Pinto
  • Doctor Carlos Lorca Tobar frente N°920
  • Av. La Paz frente al N°482

Renca

  • Juana Átala de Hirmas (Callejón)
  • Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña
  • Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza)
  • Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu)
  • Enrique Campos esquina Victoria (Plaza)
  • Los Helechos esquina Las Siemprevivas
  • Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio)
  • Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)
  • Balmaceda esquina Diagonal Poniente
  • Los Aromos esquina Pje. 12

Santiago

  • Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras
  • Victoria Subercaseaux esquina Rosal
  • Av. Vicuña Mackenna N° 97 (Frente a tercera Cía. de Bomberos)
  • Santa Isabel esquina Raulí
  • Lira esquina Curicó
  • Angamos esquina Santa Victoria

Recoleta

  • Dorsal con Diagonal José María Caro
  • El Manzano con Buenos Aires
  • Gávila N°1980
  • Justicia Social N°255
  • Las Brisas N°680
  • Las Galaxias N°1210
  • Recoleta N°2774
  • Reina de Chile con Vicuña
  • Einstein con La Conquista
  • Av. Recoleta con México
  • Francisco Silva con Esteban Merello
  • Colo Colo con Unión Española
  • Bellavista con Av. Recoleta
  • Antonia López de Bello con Purísima
  • Camino el Carmen (Cancha el Indio)

Providencia

  • El Arzobispo con Bellavista
  • Antonia López de Bello con Constitución
  • Bellavista con Carlos Walker Martínez

Conchalí

  • Av. Independencia 3499
  • Teniente Yavar con Barón de Juras Reales
  • Av. Dorsal N°1495
  • Guanaco con Dorsal
  • Santa Inés con Barón de Juras Reales
  • Vivaceta con El Olivo
  • Nueva Monterrey con Nueva Monterrey
