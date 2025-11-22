A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga. Foto referencial de archivo

Este fin de semana se juega la Fecha 13 de LaLiga de España, donde Barcelona recibe a Athletic Club.

Los azulgrana vienen de celebrar un triunfo por 4-2 ante Celta en el contexto del torneo local, lo que los mantiene en lo alto de la tabla.

Por su parte, el equipo de Bilbao tuvo un anterior victoria ante Oviedo por la cuenta mínima.

Cuándo juega Barcelona vs. Athletic

El partido de Barcelona contra Athletic es este sábado, 22 de noviembre, a las 12:15 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Spotify Camp Nou de España.

Dónde ver a Barcelona vs. Athletic

El partido de Barcelona contra Athletic se transmite en el canal ESPN2 .

De forma online, los cruces de LaLiga se encuentran en Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.