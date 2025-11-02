A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Elche en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Barcelona vuelve a salir a la cancha durante este fin de semana y recibe a Elche por la Fecha 11 de LaLiga.

El el contexto del torneo local, el cuadro azulgrana viene de caer por 1-2 ante Real Madrid en el reciente clásico español.

Por su parte, su ahora visitante también lamentó un 0-1 obtenido ante Espanyol durante la jornada pasada.

Cuándo juega Barcelona vs. Elche

El partido de Barcelona contra Elche es este domingo, 2 de noviembre, a las 14:30 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadi Olímpic Lluís Companys de España.

Dónde ver a Barcelona vs. Elche

El partido de Barcelona contra Elche se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de LaLiga se encuentran en Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.