A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Elche en TV y streaming
El cuadro azulgrana recibe a su rival por la Fecha 11 de LaLiga de España.
Barcelona vuelve a salir a la cancha durante este fin de semana y recibe a Elche por la Fecha 11 de LaLiga.
El el contexto del torneo local, el cuadro azulgrana viene de caer por 1-2 ante Real Madrid en el reciente clásico español.
Por su parte, su ahora visitante también lamentó un 0-1 obtenido ante Espanyol durante la jornada pasada.
Cuándo juega Barcelona vs. Elche
El partido de Barcelona contra Elche es este domingo, 2 de noviembre, a las 14:30 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Estadi Olímpic Lluís Companys de España.
Dónde ver a Barcelona vs. Elche
El partido de Barcelona contra Elche se transmite en el canal ESPN.
De forma online, los cruces de LaLiga se encuentran en Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.