A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. OH Leuven por la Champions League Femenina. Foto referencial de archivo fcbarcelona.es

Durante este miércoles continúan los cruces por la Champions League Femenina, que en su tercera jornada enfrenta a Barcelona con Oud-Heverlee Leuven.

Las españolas llegan a la jornada con buenos ánimos, tras tener dos exitosos partidos contra Roma y Bayern Múnich.

Por su parte, el cuadro belga celebró un triunfo en la fecha anterior ante Twente, mientras que tuvo un empate a 2 en el debut con Paris FC.

Cuándo juega Barcelona vs. OH Leuven

El partido de Barcelona vs. OH Leuven por la Champions League Femenina es este miércoles, 11 de noviembre, a las 14:45 horas de Chile.

Para este compromiso los equipos se miden en el Estadio Johan Cruyff de España.

Dónde ver a Barcelona vs. OH Leuven

El partido de Barcelona contra OH Leuven se transmite en el canal ESPN3 .

De forma online, los cruces de la Champions League Femenina se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.