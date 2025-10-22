A qué hora y dónde ver a Bayern Múnich vs. Club Brujas por la Champions League en TV y streaming. Foto de archivo Instagram @fcbayern

Este miércoles continúan los cruces por la Champions League, que en su tercera fecha enfrenta a Bayern Múnich con Club Brujas.

El cuadro alemán llega tras alzarse por 5-1 ante Pafos en la jornada anterior, mientras que el conjunto de Bélgica arrastra una derrota por 1-2 ante Atalanta.

Cuándo juega Bayern Múnich vs. Club Brujas

El partido de Bayern Múnich contra Club Brujas es este miércoles, 22 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.

Para este compromiso, los clubes se miden en el Allianz Arena de Alemania.

Dónde ver a Bayern Múnich vs. Club Brujas

El partido de Bayern Múnich contra Club Brujas se transmite en el canal ESPN2 .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.