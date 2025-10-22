SUSCRÍBETE
A qué hora y dónde ver a Bayern Múnich vs. Club Brujas por la Champions League en TV y streaming

La liga de campeones llega a su tercera fecha y enfrenta a los clubes en Alemania.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
A qué hora y dónde ver a Bayern Múnich vs. Club Brujas por la Champions League en TV y streaming. Foto de archivo Instagram @fcbayern Servicios / La Tercera

Este miércoles continúan los cruces por la Champions League, que en su tercera fecha enfrenta a Bayern Múnich con Club Brujas.

El cuadro alemán llega tras alzarse por 5-1 ante Pafos en la jornada anterior, mientras que el conjunto de Bélgica arrastra una derrota por 1-2 ante Atalanta.

Cuándo juega Bayern Múnich vs. Club Brujas

El partido de Bayern Múnich contra Club Brujas es este miércoles, 22 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.

Para este compromiso, los clubes se miden en el Allianz Arena de Alemania.

Dónde ver a Bayern Múnich vs. Club Brujas

El partido de Bayern Múnich contra Club Brujas se transmite en el canal ESPN2.

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.

Más sobre:FútbolChampions LeagueBayernBayern MúnichClub BrujasBruggeBayern - Club BrujasUEFAChampions League hoyDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

