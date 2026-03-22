SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo 6.6 en el Pacífico

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) de Chile descartó que un sismo de magnitud 6.6 en el océano Pacífico pueda provocar un tsunami en las costas chilenas.

De acuerdo a lo informado por el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), en su boletín publicado a las 03.28 horas de la madrugada de este domingo, el movimiento telúrico fue percibido a las 03.16 horas.

El sismo, de magnitud 6.6, tuvo su epicentro a 699 kilómetros al noreste de Nukualofa, Tonga, por lo que se derivó en una evaluación de sus características, las que finalmente no reunían las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas chilenas .

Cabe señalar que el movimiento telúrico fue calificado de magnitud 6.2 por parte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) y su epicentro fue ubicado a 102 kilómetros al noreste de Hihifo, Tonga, con una profundidad de 10 kilómetros.

Respecto a posibles afectaciones, se apuntó a que no habría complicaciones respecto a áreas o población expuesta a peligro por deslizamientos de tierra u otras complicaciones.