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    Adolescente de 14 años es apuñalado en La Reina: detienen a otro menor de edad

    La víctima permanece hospitalizada tras ser sometida a cirugía, mientras la PDI indaga las circunstancias del ataque y la relación entre ambos menores de edad.

    Por 
    Roberto Martínez
    PDI

    Un grave hecho de violencia se registró en la comuna de La Reina, sector oriente de la Región Metropolitana, donde un adolescente de 14 años resultó herido tras ser atacado con un arma cortante por otro menor de edad, en un caso que es investigado como homicidio frustrado.

    Según informó el comisario Roberto Poo, de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI), el procedimiento se desarrolló por instrucción de la Fiscalía de Flagrancia Oriente, que dispuso la concurrencia de detectives especializados junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Central.

    El ataque ocurrió durante la tarde en las inmediaciones de villa La Reina, cuando la víctima se desplazaba por el sector.

    En ese contexto, fue abordado por otro adolescente de 15 años, quien, por razones que aún se investigan, le propinó una estocada a nivel torácico posterior, generándole lesiones de carácter grave.

    Tras la agresión, el menor fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde debió ser intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de sus heridas. Hasta ahora, no se han entregado detalles oficiales sobre su estado de salud actualizado.

    En tanto, el presunto agresor fue detenido en situación de flagrancia y quedó a disposición del Ministerio Público, mientras avanzan las diligencias investigativas.

    El comisario Poo indicó que “se prosigue con las diligencias tendientes a esclarecer fehacientemente la dinámica y la participación del imputado”.

    Más sobre:PolicialHomicidio frustradoLa ReinaPDINacional

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