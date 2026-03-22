Hombre es asesinado a disparos mientras se desplazaba en su vehículo en Independencia

Un homicidio con arma de fuego ocurrió la noche de este sábado en la comuna de Independencia, luego de que un hombre fuera encontrado sin vida al interior de su vehículo tras recibir múltiples impactos de bala.

De acuerdo con el inspector Matías Caro, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, el procedimiento se inició por instrucción de la Fiscalía ECOH, que solicitó la concurrencia de personal especializado hasta la intersección de Baldomero Flores con calle 2 Norte.

En el lugar, detectives confirmaron que al interior de un vehículo se encontraba un hombre con diversos impactos balísticos, y hasta el momento permanece sin identificación.

“Se están realizando levantamientos de evidencia biológica y pericias al vehículo correspondiente”, detalló el funcionario, agregando que no se encontró ningún arma en el sitio del suceso.

Las primeras diligencias apuntarían a un ataque directo. Según explicó Caro, la víctima se desplazaba en su automóvil cuando fue interceptada por otro vehículo, desde el cual le dispararon en movimiento.

Posteriormente, personal policial inició un empadronamiento de testigos, toma de declaraciones y revisión de cámaras de seguridad del sector para reconstruir la dinámica del crimen.

En tanto, el fiscal Sergio Ortega precisó que el hecho fue reportado cerca de las 21.20 horas a través de la Central de Comunicaciones de Carabineros.

Al llegar al lugar, se constató que la víctima -un hombre de entre 40 y 45 años- había fallecido en el interior de un vehículo producto de múltiples disparos, los que le provocaron la muerte de forma inmediata.

El persecutor añadió que, de acuerdo con información preliminar, el conductor perdió el control del automóvil tras el ataque, colisionando con un vehículo que se encontraba estacionado en el lugar.

Si bien se reporta que la víctima sería de nacionalidad chilena, su identidad aún no ha sido confirmada oficialmente, por lo que peritos trabajan en el levantamiento de huellas dactilares para su identificación.

Respecto de las hipótesis del caso, el fiscal Ortega indicó que existen diversas líneas investigativas en desarrollo. No obstante, enfatizó que hasta ahora no hay antecedentes de un enfrentamiento ni de que la víctima haya repelido el ataque.