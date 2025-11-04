A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Honduras por el Mundial Sub 17 en TV y streaming
Las selecciones del Grupo H se miden en uno de los primeros partidos de este martes.
Este martes continúan los cruces por la jornada inicial del Mundial Sub 17 y llega el turno del enfrentamiento entre Brasil y Honduras.
Las selecciones son parte del Grupo H y jugarán en el Field 3 del complejo Aspire Zone de Qatar.
Cuándo juega Brasil vs. Honduras Sub 17
El partido de Brasil contra Honduras por el Mundial Sub 17 es este martes, 4 de noviembre, a las 9:30 horas de Chile.
Dónde ver a Brasil vs. Honduras
El partido de Brasil contra Honduras se transmite en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, el Mundial Sub 17 se encuentra en la plataforma DGO.
