A qué hora y dónde ver a Chile vs. Cabo Verde por el amistoso internacional en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Esta noche es el próximo partido de la Roja, ante el amistoso internacional programado de Chile contra Cabo Verde.

Se trata del primer compromiso de la Selección Chilena por la actual fecha FIFA, ante un cuadro africano que figura entre las selecciones clasificadas al Mundial de 2026.

Posteriormente, los dirigidos por Nicolás Córdova se enfrentarán también a Nueva Zelanda.

Cuándo juega Chile vs. Cabo Verde

El partido de Chile contra Cabo Verde comienza a la medianoche de este jueves en horario chileno, exactamente desde las 00:00 horas del viernes 27 de marzo.

La diferencia de hora se debe a que los equipos se miden en el estadio Eden Park de la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda.

Dónde ver a Chile vs. Cabo Verde

El partido de Chile contra Cabo Verde tiene transmisión confirmada en el canal Chilevisión .

Para ver el amistoso de forma online también se dispone de la señal de chilevision.cl y la aplicación MiCHV.