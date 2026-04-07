A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Sudamericano Sub 17
La Selección Chilena juvenil va en búsqueda de su primera victoria en el campeonato que se desarrolla en Paraguay.
Este martes continúa la acción de la Roja juvenil en el Sudamericano Sub 17 y tiene su próximo desafío contra Colombia.
La Selección Chilena de la categoría se presenta tras igualar a 1 con Uruguay en el debut y va por los puntos que les permitan tomar liderazgo del Grupo A.
Cuándo juega Chile vs. Colombia
El partido de Chile contra Colombia Sub 17 es este martes 7 de abril, a las 19:00 horas de Chile.
Las selecciones se miden en el Estadio Carfem de la ciudad de Ypané, Paraguay, donde se desarrolla el campeonato.
Dónde ver a Chile vs. Colombia
El partido de Chile contra Colombia Sub 17 se transmite en televisión abierta por Canal 13 y en DSports.
La cobertura online del Sudamericano Sub 17 también se encuentra en 13.cl, t13.cl y la aplicación 13GO.
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.