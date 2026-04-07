SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Sudamericano Sub 17

    La Selección Chilena juvenil va en búsqueda de su primera victoria en el campeonato que se desarrolla en Paraguay.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Sudamericano Sub 17. Foto @laroja

    Este martes continúa la acción de la Roja juvenil en el Sudamericano Sub 17 y tiene su próximo desafío contra Colombia.

    La Selección Chilena de la categoría se presenta tras igualar a 1 con Uruguay en el debut y va por los puntos que les permitan tomar liderazgo del Grupo A.

    Cuándo juega Chile vs. Colombia

    El partido de Chile contra Colombia Sub 17 es este martes 7 de abril, a las 19:00 horas de Chile.

    Las selecciones se miden en el Estadio Carfem de la ciudad de Ypané, Paraguay, donde se desarrolla el campeonato.

    Dónde ver a Chile vs. Colombia

    El partido de Chile contra Colombia Sub 17 se transmite en televisión abierta por Canal 13 y en DSports.

    La cobertura online del Sudamericano Sub 17 también se encuentra en 13.cl, t13.cl y la aplicación 13GO.

    Más sobre:FútbolSudamericano Sub 17Chile Sub 17Colombia Sub 17Chile - ColombiaChile Sub 17 - Colombia Sub 17La Roja Sub 17Selección Chilena Sub 17Dónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Moneda entra a negocio del cemento: con dueño de Pampa Energía controlarán tercera firma de Brasil y la mayor de Argentina

    El nuevo directorio de Parque Arauco toma forma: ya hay cinco candidatos para nueve asientos

    Caso Primus: Fiscalía formalizará a exdirector médico de CLC y a futbolista por asociación ilícita y lavado de activos

    Comité de Ministros zanjará el próximo lunes el futuro del proyecto Maratué y un ajuste a la Línea 7 del Metro

    Tasa de victimización del comercio se mantuvo en niveles récord en segundo semestre de 2025 y revictimización salta

    Bolonia rinde homenaje a María José Ferrada en la semana de anuncio de los máximos galardones de la literatura infantil

    Lo más leído

    1.
    Cómo funciona la venta de entradas para las fechas de BTS en Chile por el World Tour Arirang

    Cómo funciona la venta de entradas para las fechas de BTS en Chile por el World Tour Arirang

    2.
    Rating del domingo 5 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 5 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    3.
    Temblor hoy, lunes 6 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 6 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    5.
    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina que están vigentes en abril

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina que están vigentes en abril

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El inesperado efecto del café en la memoria que descubrió un reciente estudio

    El inesperado efecto del café en la memoria que descubrió un reciente estudio

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Sudamericano Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Sudamericano Sub 17

    Rating del lunes 6 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 6 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cómo funciona la venta de entradas para las fechas de BTS en Chile por el World Tour Arirang

    Cómo funciona la venta de entradas para las fechas de BTS en Chile por el World Tour Arirang

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Sudamericano Sub 17
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Sudamericano Sub 17

    Caso Audio: Fiscal Lorena Parra declara como testigo tras solicitud de la defensa de Hermosilla

    Las siete medidas que el gobierno ingresó para hacer frente a la violencia en los colegios

    No basta con licitar más si compiten menos
    Negocios

    No basta con licitar más si compiten menos

    Moneda entra a negocio del cemento: con dueño de Pampa Energía controlarán tercera firma de Brasil y la mayor de Argentina

    El nuevo directorio de Parque Arauco toma forma: ya hay cinco candidatos para nueve asientos

    Cuándo y cómo será el regreso de Artemis II a la Tierra, después de haber explorado la Luna
    Tendencias

    Cuándo y cómo será el regreso de Artemis II a la Tierra, después de haber explorado la Luna

    Cómo el tipo de trabajo que tienes puede aumentar el riesgo de padecer demencia, según investigaciones

    Cómo la CIA ayudó a encontrar al piloto de EEUU perdido en Irán tras el derribo de uno de sus aviones

    “Estuviste en Boca y no te fue bien; yo te pagaba el sueldo”: el tenso choque entre Claudio Borghi y un streamer argentino
    El Deportivo

    “Estuviste en Boca y no te fue bien; yo te pagaba el sueldo”: el tenso choque entre Claudio Borghi y un streamer argentino

    Entrevista con Fernando Zuqui, volante de la UC: “Este equipo tiene mucha personalidad, es muy valiente”

    Con Maradona y Riquelme: el histórico partido que protagonizaron la UC y Boca Juniors en La Bombonera

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2
    Tecnología

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley

    El medio siglo de Apple

    Bolonia rinde homenaje a María José Ferrada en la semana de anuncio de los máximos galardones de la literatura infantil
    Cultura y entretención

    Bolonia rinde homenaje a María José Ferrada en la semana de anuncio de los máximos galardones de la literatura infantil

    Roser Fort será reconocida como Mujer Destacada en la edición 2026 de Femcine

    Llega a Fundación CorpArtes la exitosa comedia “Divorciados 2.0”

    Irán finaliza conversaciones de paz con Estados Unidos después de que Trump amenazara con que “toda una civilización morirá esta noche”
    Mundo

    Irán finaliza conversaciones de paz con Estados Unidos después de que Trump amenazara con que “toda una civilización morirá esta noche”

    La agudización de la guerra en Medio Oriente aumenta el riesgo de una crisis de refugiados sin precedentes

    Vance asegura que Estados Unidos cumplió “en gran medida” sus objetivos y que depende de Irán el fin de la guerra

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua