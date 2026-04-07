A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Sudamericano Sub 17. Foto @laroja

Este martes continúa la acción de la Roja juvenil en el Sudamericano Sub 17 y tiene su próximo desafío contra Colombia.

La Selección Chilena de la categoría se presenta tras igualar a 1 con Uruguay en el debut y va por los puntos que les permitan tomar liderazgo del Grupo A.

Cuándo juega Chile vs. Colombia

El partido de Chile contra Colombia Sub 17 es este martes 7 de abril, a las 19:00 horas de Chile.

Las selecciones se miden en el Estadio Carfem de la ciudad de Ypané, Paraguay, donde se desarrolla el campeonato.

Dónde ver a Chile vs. Colombia

El partido de Chile contra Colombia Sub 17 se transmite en televisión abierta por Canal 13 y en DSports .

La cobertura online del Sudamericano Sub 17 también se encuentra en 13.cl, t13.cl y la aplicación 13GO.