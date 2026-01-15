A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la semifinal del Mundial de la Kings League
El equipo nacional buscará seguir sumando victorias y va por el cupo a la final del campeonato que se juega en Brasil.
Chile se mantiene invicto en su participación en el Mundial de la Kings League y llegó a la etapa de semifinales, donde tiene un siguiente duelo contra España.
Los comandados por Arturo Vidal y el streamer Shelao vienen de posicionarse como líderes del grupo A e imponerse ante Alemania en los cuartos de final.
El equipo chileno va por un cupo a la final y, si consigue la victoria, se enfrentará ante el ganador del duelo entre México y Brasil.
Cuándo juega Chile vs. España
El partido de Chile contra España por el Mundial de la Kings League es este jueves, 15 de enero, a las 18:00 horas.
El duelo de semifinal se desarrolla en el Trident Arena de Sao Paulo, Brasil.
Dónde ver a Chile vs. España
El partido de Chile contra España por las semifinales del Mundial de la Kings League se transmite en Canal 13.
De forma online, el cruce se encuentra en la aplicación 13Go, el canal de Youtube de la señal y el canal de Twitch oficial del torneo.
