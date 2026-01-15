A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la semifinal del Mundial de la Kings League

Chile en el Mundial de la Kings League. Foto referencial @chile_kwcn

Chile se mantiene invicto en su participación en el Mundial de la Kings League y llegó a la etapa de semifinales, donde tiene un siguiente duelo contra España.

Los comandados por Arturo Vidal y el streamer Shelao vienen de posicionarse como líderes del grupo A e imponerse ante Alemania en los cuartos de final.

El equipo chileno va por un cupo a la final y, si consigue la victoria, se enfrentará ante el ganador del duelo entre México y Brasil.

Cuándo juega Chile vs. España

El partido de Chile contra España por el Mundial de la Kings League es este jueves, 15 de enero, a las 18:00 horas.

El duelo de semifinal se desarrolla en el Trident Arena de Sao Paulo, Brasil.

Dónde ver a Chile vs. España

El partido de Chile contra España por las semifinales del Mundial de la Kings League se transmite en Canal 13 .

De forma online, el cruce se encuentra en la aplicación 13Go, el canal de Youtube de la señal y el canal de Twitch oficial del torneo.