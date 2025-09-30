A qué hora y dónde ver a Chile vs. Japón por el Mundial Sub 20 en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este martes, la Roja vuelve a salir a la cancha con el partido de Chile contra Japón, por la segunda fecha del Mundial Sub 20.

Ambos equipos encabezan el grupo A, donde los dirigidos por Nicolás Córdova llegan a la jornada tras un exitoso debut que dejó un resultado 2-1 contra Nueva Zelanda.

Por su parte, los asiáticos vienen de celebrar una victoria por 2-0 contra Egipto.

Cuándo juega Chile vs. Japón

El partido de Chile contra Japón por el Mundial Sub 20 es este martes, 30 de septiembre, a las 20:00 horas.

La Roja recibe al cuadro nipón en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.

Dónde ver a Chile vs. Japón

El partido de Chile vs. Japón tiene transmisión confirmada en TV abierta por el canal Chilevisión y en señal de pago por DSports de DirecTV.

Para ver el cruce de forma online se dispone de la página chilevision.cl, la aplicación MiCHV y la plataforma DGO.