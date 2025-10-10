A qué hora y dónde ver a Chile vs. Perú por su partido amistoso en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Perú por su partido amistoso internacional. Foto referencial de archivo

La Selección Chilena adulta vuelve a salir a la cancha durante este viernes, en el marco de un partido amistoso internacional entre Chile y Perú.

Una nueva edición del Clásico del Pacífico que enfrenta a dos equipos que no lograron clasificar al Mundial de Fútbol 2026, al quedar en los últimos puestos de las Eliminatorias Sudamericanas.

En esta ocasión, la Roja cuenta con la participación de Sebastián Miranda como director técnico, actual entrenador de la Sub 17.

Cuándo juega Chile vs. Perú

El partido amistoso de Chile contra Perú es este viernes, 10 de octubre, a las 20:00 horas.

La Roja recibe al conjunto peruano en el Estadio Municipal de La Florida.

Dónde ver a Chile vs. Perú hoy

El partido de Chile vs. Perú tiene transmisión confirmada en TV abierta en el canal Chilevisión y también mediante ESPN .

De forma online, el cruce se encuentra en la señal de chilevision.cl, la aplicación MiCHV y la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.