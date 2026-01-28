A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Olympique de Marsella por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Brujas vs. Olympique de Marsella por la Champions League. Foto de archivo Instagram @olympiquedemarseille

Este miércoles se juegan en simultáneo todos los partidos de la Fecha 8 de la Champions League, donde Club Brujas recibe al Olympique de Marsella.

El cuadro de Bélgica viene de alzarse por 4-1 ante Kairat Almaty, mientras que los franceses se presentan tras una última derrota por 0-3 ante Liverpool.

Cuándo juega Brujas vs. Marsella

El partido de Club Brujas contra Olympique de Marsella es este miércoles, 28 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Jan Breydel de Bélgica.

Dónde ver a Brujas vs. Marsella

El partido de Club Brujas contra Olympique de Marsella se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.