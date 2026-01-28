A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Olympique de Marsella por la Champions League
Los equipos juegan en Bélgica por la octava fecha del campeonato.
Este miércoles se juegan en simultáneo todos los partidos de la Fecha 8 de la Champions League, donde Club Brujas recibe al Olympique de Marsella.
El cuadro de Bélgica viene de alzarse por 4-1 ante Kairat Almaty, mientras que los franceses se presentan tras una última derrota por 0-3 ante Liverpool.
Cuándo juega Brujas vs. Marsella
El partido de Club Brujas contra Olympique de Marsella es este miércoles, 28 de enero, a las 17:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Jan Breydel de Bélgica.
Dónde ver a Brujas vs. Marsella
El partido de Club Brujas contra Olympique de Marsella se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
