A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming
Este fin de semana se define al club que asciende a la máxima categoría del fútbol chileno.
Este domingo se juega el esperado partido de vuelta por la final de la Liguilla, donde Cobreloa recibe a Deportes Concepción.
Los clubes definirán al equipo que ascienda en Calama, tras un duelo de ida que dejó empatados a naranjas y lilas el pasado miércoles.
Cuándo juega Cobreloa vs. Deportes Concepción
El partido de Cobreloa contra Deportes Concepción es este domingo, 7 de diciembre, a las 20:15 horas.
Para este segundo enfrentamiento los clubes se miden en el Estadio Zorros del Desierto.
Dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción
El partido de Cobreloa contra Deportes Concepción se transmite en el canal TNT Sports.
De forma online, el duelo se encuentra en la plataforma HBO Max.
