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    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Los Cruzados se trasladan al norte del país por la tercera fecha de la Copa de la Liga.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming. Foto referencial de archivo JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

    Este lunes continúan los cruces en el marco de la Copa de la Liga, donde uno de los esperados partidos de la Fecha 3 es el de Cobresal contra Universidad Católica.

    Los Mineros juegan como locales y se presentan tras una caída por 1-2 ante Universidad de Concepción, mientras que el cuadro cruzado también arrastra bajos ánimos, al ceder la cuenta mínima ante Ñublense en la jornada anterior.

    Cuándo juega Cobresal vs. UC

    El partido de Cobresal contra la Universidad Católica es este lunes, 30 de marzo, a las 17:30 horas.

    Los clubes se miden en el estadio El Cobre para este compromiso.

    Dónde ver a Cobresal vs. UC

    El partido de Cobresal contra la Universidad Católica se transmite en TNT Sports Premium.

    De forma online, la Copa de la Liga va por la plataforma HBO Max.

    Más sobre:FútbolCopa de la LigaCopa de la Liga 2026CobresalUniversidad CatólicaUCCobresal - UCDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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