A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Alianza Lima por la Serie Río de la Plata

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Alianza Lima en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Colo Colo prepara su siguiente desafío amistoso internacional, con un partido contra Alianza Lima de Perú.

Los clubes se miden en el contexto de la Serie Río de la Plata 2026, donde los Albos se presentan tras vencer a Olimpia en penales.

Cuándo juega Colo Colo vs. Alianza Lima

El partido de Colo Colo contra Alianza Lima es este domingo, 18 de enero, a las 21:00 horas.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Parque Viera de Montevideo.

Dónde ver a Colo Colo vs. Alianza Lima

El partido de Colo Colo contra Alianza Lima se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.