A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Audax Italiano por TV y streaming
Los Albos reciben a su rival en la última jornada de la Liga de Primera.
Este domingo continúan los cruces por la Fecha 30 de la Liga de Primera, donde Colo Colo recibe a Audax Italiano.
Un duelo que podría acercar al Cacique a la próxima edición de la Copa Sudamericana 2026, donde necesitan ganar y que Cobresal pierda ante Ñublense.
Cuándo juega Colo Colo vs. Audax Italiano
El partido de Colo Colo contra Audax Italiano es este domingo, 7 de diciembre, a las 18:00 horas.
Los clubes se miden en el Estadio Monumental David Arellano de la Región Metropolitana.
Dónde ver a Colo Colo vs. Audax Italiano
El partido de Colo Colo contra Audax Italiano se transmite en el canal TNT Sports Premium.
De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.
