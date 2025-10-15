A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina. Foto referencial de archivo

Colo Colo continúa su desafío en la Copa Libertadores Femenina y tras asegurar su lugar en semifinales debe medirse contra el club Deportivo Cali.

Las Albas van en busca de asegurar su participación en la gran final del torneo que se juega en Argentina, tras vencer en cuartos a Libertad de Paraguay.

Cuándo juega Colo Colo vs. Deportivo Cali

El partido de Colo Colo vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina es este miércoles, 15 de octubre, a las 16:00 horas.

Este cruce de semifinales enfrenta a los equipos en el Estadio Florencio Sola de Argentina.

Dónde ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali

El partido de Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina se transmite en el canal Chilevisión .

Para ver el cruce de forma online también se dispone de la señal en vivo de chilevision.cl, la aplicación MiCHV y el servicio gratuito PlutoTV.