A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming
Los clubes se miden este domingo en un partido válido por la Fecha 28 de la Liga de Primera.
La Liga de Primera desarrolla duelos decisivos durante su Fecha 28, donde Colo Colo recibe a Unión La Calera este domingo.
Se trata de un partido clave para el Cacique, que va en búsqueda de una victoria que lo acerque a un cupo para la Copa Sudamericana.
Cuándo juega Colo Colo vs. Unión La Calera
El partido de Colo Colo contra Unión La Calera es este domingo, 23 de noviembre, a las 20:30 horas.
Los clubes se miden en el Estadio Monumental David Arellano de la Región Metropolitana.
Dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera
El partido de Colo Colo contra Unión La Calera se transmite en el canal TNT Sports Premium.
De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.
