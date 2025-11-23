A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming. Foto referencial de archivo

La Liga de Primera desarrolla duelos decisivos durante su Fecha 28, donde Colo Colo recibe a Unión La Calera este domingo.

Se trata de un partido clave para el Cacique, que va en búsqueda de una victoria que lo acerque a un cupo para la Copa Sudamericana.

Cuándo juega Colo Colo vs. Unión La Calera

El partido de Colo Colo contra Unión La Calera es este domingo, 23 de noviembre, a las 20:30 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Monumental David Arellano de la Región Metropolitana.

Dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera

El partido de Colo Colo contra Unión La Calera se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.