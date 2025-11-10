A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17

Este lunes continúan los partidos programados por el Mundial Sub 17 y llega el turno de Colombia para medirse contra Corea del Norte por el Grupo G.

Los Cafeteros van por una victoria para ser parte de los 16 mejores del campeonato, mientras que los asiáticos ya cuentan con su continuidad asegurada.

Cuándo juega Colombia vs. Corea del Norte

El partido de Colombia contra Corea del Norte por el Mundial Sub 17 es este lunes, 10 de noviembre, a las 10:30 horas de Chile.

Dónde ver a Colombia vs. Corea del Norte

El partido de Colombia contra Corea del Norte se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, los cruces del Mundial Sub 17 se encuentran en la plataforma DGO.