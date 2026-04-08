A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Nacional por la Copa Libertadores. Foto referencial

Este miércoles continúa la participación nacional en la Copa Libertadores, donde Coquimbo Unido tiene programado su debut contra Nacional de Uruguay.

Los Piratas llegan como actuales campeones de la liga local y reciben a su contrincante por la Fecha 1 de la fase de grupos.

Cuándo juega Coquimbo Unido vs. Nacional

El partido de Coquimbo Unido contra Nacional es este miércoles 8 de abril a las 18:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Dónde ver a Coquimbo Unido vs. Nacional

El partido de Coquimbo Unido contra Nacional se transmite en el canal ESPN5 .

Además, la Copa Libertadores tiene cobertura online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.