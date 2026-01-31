A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Colo Colo por la Liga de Primera
Los Tomateros reciben a los Albos por la primera jornada del campeonato nacional.
Este fin de semana avanzan los partidos iniciales de la Liga de Primera 2026, donde Deportes Limache recibe a Colo Colo.
Un nuevo desafío para los Tomateros y los Albos, que debutan por la Fecha 1 del campeonato chileno.
Cuándo juega Limache vs. Colo Colo
El partido de Deportes Limache contra Colo Colo es este sábado, 31 de enero, a las 12:00 horas.
Los clubes se miden en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso para este compromiso.
Dónde ver a Limache vs. Colo Colo
El partido de Deportes Limache contra Colo Colo se transmite en el canal TNT Sports Premium.
De forma online, el cruce de la Liga de Primera se encuentra en la plataforma HBO Max.
