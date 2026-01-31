A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Colo Colo por la Liga de Primera. Foto referencial

Este fin de semana avanzan los partidos iniciales de la Liga de Primera 2026, donde Deportes Limache recibe a Colo Colo.

Un nuevo desafío para los Tomateros y los Albos, que debutan por la Fecha 1 del campeonato chileno.

Cuándo juega Limache vs. Colo Colo

El partido de Deportes Limache contra Colo Colo es este sábado, 31 de enero, a las 12:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso para este compromiso.

Dónde ver a Limache vs. Colo Colo

El partido de Deportes Limache contra Colo Colo se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, el cruce de la Liga de Primera se encuentra en la plataforma HBO Max.