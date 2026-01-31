SUSCRÍBETE POR $1100
    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Colo Colo por la Liga de Primera

    Los Tomateros reciben a los Albos por la primera jornada del campeonato nacional.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Colo Colo por la Liga de Primera. Foto referencial FOCOUY/PHOTOSPORT

    Este fin de semana avanzan los partidos iniciales de la Liga de Primera 2026, donde Deportes Limache recibe a Colo Colo.

    Un nuevo desafío para los Tomateros y los Albos, que debutan por la Fecha 1 del campeonato chileno.

    Cuándo juega Limache vs. Colo Colo

    El partido de Deportes Limache contra Colo Colo es este sábado, 31 de enero, a las 12:00 horas.

    Los clubes se miden en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso para este compromiso.

    Dónde ver a Limache vs. Colo Colo

    El partido de Deportes Limache contra Colo Colo se transmite en el canal TNT Sports Premium.

    De forma online, el cruce de la Liga de Primera se encuentra en la plataforma HBO Max.

